Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023/ L’Acquario è polemico e brontola, emozioni intense per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: colpi di genio per il Sagittario, il Capricorno segua il presente

Sagittario, Sole e Marte sono nel segno: c’è questo pizzico di genialità tipica dei Sagittario che vogliono sfruttare l’occasione di portare avanti un progetto. Chi cerca una nuova storia vivrà un periodo utile e chi vuole riparare a un’incomprensione potrà andare avanti anche con successo. Forse dal punto di vista della gelosia, proprio nei rapporti sentimentali, ci vorrà un po’ di prudenza, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, sei un segno favorito dal punto di vista delle relazioni e delle idee. Se sei un libero professionista, il cielo crea nuovi spunti e aperture in ambienti che possono essere più o meno prestigiosi, a seconda di quello che devi fare e i più giovani potrebbero fare praticantato. Bello o brutto che sia, dovete lasciarvi andare e lasciare spazio al presente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: Acquario nervosissimo, i Pesci amano sperimentare in amore

Acquario, detesti le abitudini e la noia e così rischi di annoiarti molto spesso, quando hai a che fare con delle persone che non cambiano. Non bisogna lasciarsi prendere la mano dal nervosismo: affrontare nuovi problemi con coraggio è la soluzione migliore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Un Acquario scontento diventa polemico: tra oggi e domani, attenzione a non borbottare come una pentola di fagioli! Recupero in vista della prossima settimana.

Pesci, andiamo incontro a un fine settimana molto interessante: via libera alle emozioni! Il segno dei Pesci, in amore, ama anche il rischio e la novità e si lascia andare alle sperimentazioni. Se però il passato pesa troppo, sarebbe il caso di dimenticarlo. Queste stelle così importanti e calde portano verso un fine settimane che sarà, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, anche utile alle coppie che hanno avuto problemi, perché costituirà una sorta di prova e di test per vedere se un legame funziona ancora. Nuovi incontri sempre molto favoriti!

