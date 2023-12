Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023/ L’Ariete è confuso e felice e il Cancro fa faville in amore

Oroscopo Paolo Fox: Ariete indaffarato ma contento, il Toro sia diplomatico in amore

Ariete, sei impegnato in mille cose diverse ma tutto sommato sei più contento, perché l’Ariete quando sta fermo sta male e anche se si sente confuso per i troppi impegni, è sempre meglio questa seconda ipotesi rispetto alla prima: le opportunità, quando sono molte, distraggono e portano anche un aumento della creatività, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I soldi sono da amministrare con attenzione, soprattutto se nel biennio 2020/2022 ci sono stati problemi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023/ Solo lavoro per il Leone, amore e ancora amore per lo Scorpione

Toro, dire tutto quello che si pensa è importante, ma il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox, con questa Venere in opposizione, è di avere più diplomazia in amore. In questi giorni, se c’è una persona che non la racconta giusta oppure ci sono stati diverbi nel passato, nascono delle difficoltà. Diverso è il discorso di chi ha conosciuto una persona da poco e non si apre del tutto: non bisogna nascondere la profondità dell’anima a chi si ama.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 dicembre 2023/ L'Acquario è polemico e brontola, emozioni intense per i Pesci

Oroscopo Paolo Fox: un weekend d’amore per i Gemelli, il Cancro va bene in tutto

Gemelli, chi si è sentito troppo scosso da questo Marte in opposizione deve pensare che qualsiasi nuvola nera si sia presentata è comunque passeggera. Le arrabbiature non sono certo mancate: qualcuno avrà anche avuto paura di sbagliare o, se ha commesso un errore nel passato, ha dovuto, in qualche modo, rimediare. La grande sensualità di questo periodo e del fine settimana può riportare in auge l’amore, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, questo è un cielo importante per il lavoro e per l’amore. Ultimamente l’Oroscopo di Paolo Fox ha solo fatto notare che, dal punto di vista fisico, ci sono troppi impegni e c’è chi ha avvertito cali improvvisi d’umore o qualche piccolo fastidio. Questo è un oroscopo che per l’amore, con Venere e Giove in ottimo aspetto, permette di iniziare un nuovo corso con la persona di sempre oppure di fare un incontro speciale. Gli amori nati da poco cominciamo a diventare sempre più coinvolgenti.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 dicembre 2023/ Sagittario in pole position e Capricorno favorito in tutto

© RIPRODUZIONE RISERVATA