Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche oggi mercoledì 8 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci svela cosa pensano le stelle dei segni zodiacali. Potete divertirvi anche voi a cercare di individuare quello che potrebbe essere il vincitore della gara canora. Avranno possibilità Ariete, Toro, Gemelli e Cancro?

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete è in forte recupero, il Toro riceverà un premio entro la settimana

Ariete, questo è un cielo che vi dà molto. L’Oroscopo di Paolo Fox capisce che siate stanchi, anche perché la vita per voi è sempre una battaglia: siete governati da Marte e nulla vi è stato mai regalato. Comunque, rispetto alle persone che non fanno nulla, voi siete un esempio e se avete tante responsabilità è anche perché non siete pigri e se avete qualcosa da fare la fate. Questo significa che, in qualche modo, in certi impicci vi ci siete messi. Questo Giove, che sarà nel segno fino agli inizi di maggio, è ancora importante e, tra l’altro, a breve Venere entrerà nel segno: febbraio e marzo sono mesi di recupero.

Toro, è difficile che questa settimana non porti qualche buona novità. Le storie più delicate hanno bisogno di maggior chiarezza: è chiaro che chi è reduce da una separazione ora dovrebbe cercare di avvicinarsi al partner e, se questo non è possibile, quantomeno arrivare a un accordo, se ci sono delle dispute economiche. Cielo da vincitori, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox: questa settimana arriverà un premio!

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli sono agitati per il lavoro, il Cancro deve pensare alla vita pratica

Gemelli, la stanchezza si fa sentire. Forse c’è troppa agitazione anche per colpa del lavoro. Se ci sono alcune persone che cercano di fermarti, se sembra che alcune situazioni siano studiate a tavolino per darti fastidio, non ti preoccupare perché potrai vincere. È certo che Saturno da marzo invocherà un cambiamento, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è molto importante adesso parlare di questioni pratiche, di lavoro: sembra che manchi un riferimento e che alcune promesse che ti hanno fatto non siano state mantenute. Tu sai che l’Oroscopo di Paolo Fox, nelle indicazioni per il 2023, aveva detto che la prima parte dell’anno sarebbe stata silenziosa e la seconda sarebbe andata un po’ meglio, tuttavia in amore puoi recuperare subito! Venere chiede chiarimenti: se una storia non va, puoi cercare altrove.











