Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Nella settimana del Festival di Sanremo, anche oggi mercoledì 8 febbraio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox, dalle frequenze di Radio LatteMiele, ci svela cosa pensano le stelle dei segni zodiacali. Potete divertirvi anche voi a cercare di individuare quello che potrebbe essere il vincitore della gara canora. Avranno possibilità Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Oroscopo Paolo Fox: il Leone deve pensare meno all’orgoglio e più alla convenienza, la Vergine oggi torna in pista

Leone, tutto va a rallentatore, ma sei sicuro che non sia anche un po’ colpa tua? Se prendi le cose un po’ troppo di petto, se ti impegni a vendicarti di un torto subito, anziché pensare a quello che ti conviene fare, rischi davvero di far passare le ore e i giorni senza ottenere molto di più. Comunque, fino agli inizi di maggio, hai un bellissimo Giove che ti permette di crescere, rassicura l’Oroscopo di Paolo Fox. L’amore è un po’ sottotono.

Vergine, questa è una giornata utile e anzi, tutta la settimana permette di fare grandi cose. Ricorderai invece che la scorsa settimana, soprattutto fra lunedì e mercoledì, c’è stato un momento di calo, un momento di grande tensione, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: questa giornata ti rimette in pista. L’amore sembra forse lontano, con Venere in opposizione, perché la tua testa sta altrove.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia non deve curarsi di eventuali critiche, lo Scorpione ha Venere e Luna magiche per l’amore

Bilancia, l’Oroscopo di Paolo Fox vuole giustificare i Bilancia che, in questo momento, mostrano un po’ di sano egoismo e lo dice in particolare a coloro che hanno sempre visto, nei Bilancia, delle persone preoccupate: forse qualcuno ha capito che non bisogna arrovellarsi per tutto e che bisogna andare avanti in maniera più serena, lasciandosi quasi scivolare le cose addosso. Nell’ambito del lavoro, puoi fare molte cose, solo se agisci in maniera diretta e se non ti curi troppo del parere degli altri, anche perché questa è una settimana in cui, con Giove opposto, qualche polemica può capitare.

Scorpione, le persone ti vogliono bene e tu a chi vuoi bene? Questa Venere favorevole, questa Luna oggi attiva parlano proprio di sensazioni speciali, di un rilancio, e in merito ai sentimenti, ora puoi anche capire, con maggiore certezza, quale sia persona giusta per te e quali siano anche le relazioni più importanti in vista del futuro. Se, nell’ambito del lavoro, qualcosa non va, l’Oroscopo di Paolo Fox invita a parlare ora, perché adesso hai ancora una buona capacità di colloquio e un buon equilibrio, mentre da maggio rivelerai anche un atteggiamento molto risoluto. In particolare, se hai a che fare con una persona che non è facilmente gestibile, l’invito è quello di anticipare i tempi: questo vale anche per l’amore.

