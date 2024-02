Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2024/ Alcuni segni sono infidi per i Gemelli, il Toro è in ascolto

Oroscopo Paolo Fox: successo per l’Ariete, il Toro studia le mosse giuste

Ariete, è vero che ci sono molte incertezze, ma i piccoli ostacoli verranno superati. Questa è comunque una settimana in cui qualcuno si prenderà una bella vittoria, soprattutto coloro che lavorano con il pubblico e la creatività. Le ultime settimane sono state pesanti, ma più dal punto di vista emotivo che lavorativo, in quanto lentamente, in quest’ultimo settore, le cose si stanno sbloccando. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di curare la salute.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024/ Ariete e Cancro avranno vita più semplice a breve

Toro, il tuo aplomb verrà decisamente meno dopo il 16 febbraio: non lascerai correre e sarai molto assertivo e perentorio nelle tue affermazioni. Per tutti coloro che vogliono risolvere un problema, l’Oroscopo di Paolo Fox assicura che saranno fortissimi! Ci sarà chi si rivolgerà a un avvocato o a un esperto per trovare la giusta soluzione. Febbraio è diviso in due: la prima parte è di ascolto e la seconda di attacco. I Toro sono pacifici e non vorrebbero eccessi. Parlate chiaro in amore!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024/ Il Leone è affaticato e la Vergine ha dei fuori programma

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli siano attenti ad alcuni segni, il Cancro ripassi domani

Gemelli, un cielo che porta nuove possibilità. A dicembre c’è stato un transito un po’ turbolento a dicembre di Venere e questo rappresenta anche la voglia di mettere a posto questioni di vecchia data. Molto dipende dal partner: Scorpione, Leone e Toro sono i segni più complessi con cui interfacciarsi. La professione invece propone novità da realizzare a giugno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, Luna in opposizione già da qualche ora. Piccoli disturbi quindi, anche con Marte e Venere dissonanti. Ancora per poco! Lascia stare gelosie e provocazioni. È comprensibile un po’ di tristezza dovuta a fatti recenti, ma l’Oroscopo di Paolo Fox confida nella tua saggezza. Da marzo le stelle promettono di iniziare un periodo importante per te.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 febbraio 2024/ Ritorni di fiamma per il Capricorno, i Pesci scordino le lacrime

© RIPRODUZIONE RISERVATA