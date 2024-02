Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2024/ Colpi di fulmine per il Sagittario, l’Acquario curi il fisico

Oroscopo Paolo Fox: passioni improvvise per il Sagittario, il Capricorno risolve i problemi degli altri

Sagittario, in base alla tua situazione (età, circostanze) è possibile venir colpiti dalla freccia di Cupido! Il Sagittario solitamente è restio in amore, ma poi si lascia completamente andare perché è incline ai colpi di fulmine e ama farsi trascinare dalle passioni!Venere e Mercurio torneranno favorevoli fra pochi giorni, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo ti consentirà di vedere un’amicizia con altri occhi. Benessere in recupero.

Capricorno, Luna nel segno ancora per qualche ora: un cielo pieno di risorse e le tue idee sono vincenti!L’unico problema del Capricorno è che chi resta solo per un po’, dopo un dispiacere in amore o semplicemente perché lavora troppo, fa fatica a rivedersi in coppia, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Non sopporti le persone troppo apprensive, ma è possibile che tu debba risolvere problematiche non tue, ma di chi ti circonda. L’amore premia!

Oroscopo Paolo Fox: Luna nel segno dell’Acquario, i Pesci hanno ottime idee

Acquario, da circa due mesi non sei in perfetta forma: tieni il fisico sotto controllo, perché sei sotto stress, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo è un periodo in cui non accetti controversie e sei preoccupato anche per questioni riguardanti la casa. Se hai un progetto nuovo di lavoro, da giugno potresti cambiare ruolo. Oggi la Luna sarà nel tuo segno e ti darà una grande energia!

Pesci, le intuizioni sono buone e l’Oroscopo di Paolo Fox ti sprona a fare richieste importanti. Queste stelle portano i liberi professionisti a vagliare accordi e contratti: sfruttate questo periodo perché è molto positivo, quindi bando alle indecisioni! Da giugno in poi potrebbero non esserci le stesse opportunità. Dopo un mese di gennaio pesantissimo, chi lavora con la fantasia e ha bisogno di buone idee per avere successo avrà nuovamente colpi di genio. Il cielo è quindi molto buono e in evoluzione: ritrova la tua autostima!

