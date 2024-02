Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 febbraio 2024/ Un po’ di cautela, Bilancia, lo Scorpione coltivi la spiritualità

Oroscopo Paolo Fox: il Leone compone liste nere, la Vergine sia coraggiosa

Leone, le relazioni sono tutte in grande subbuglio, sia quelle d’amore, sia le amicizie. Stai creando una black list di “buoni e cattivi” per decidere chi merita di stare con te e chi invece deve andarsene. Febbraio è quindi un mese di grande verifica, se non distacchi veri e propri, in certi casi. In amore, cerchi persone che ti tengano testa, ma non essere troppo severo, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. I rapporti lavorativi sono interessanti e qualcuno farà scelte differenti.

Vergine, forza, energia e anche delle vittorie. Giove, Venere e Marte sono tutti favorevoli: davvero un bel cielo! I limiti ci sono solo se hai paura di lasciarti andare, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. In famiglia, a volte, sono pesanti le responsabilità e con alcuni segni, come Sagittario o Gemelli, possono nascere dei dissidi.

Bilancia, c’è ancora un po’ di confusione, ma non come agli inizi del 2024! In questo momento sei un po’ per i fatti tuoi: per trovare tranquillità, ma anche per distaccarti da problematiche molto intricate. Evita scelte frettolose ancora oggi: l’Oroscopo di Paolo Fox consiglia ancora prudenza.

Scorpione, Marte è dalla tua parte e Venere è ancora favorevole per un po’ di giorni. L’amore è forte, ma sono un po’ in bilico le nuove storie: la seconda metà del mese, per segni come il tuo, ma anche Acquario e Leone, sarà un po’ agitata per i sentimenti. L’Oroscopo di Paolo Fox menziona anche gli altri segni perché, se hai a che fare con loro, ci vuole un po’ di attenzione in più. Non tralasciare l’aspetto più spirituale della tua vita, perché ogni tanto ti serve per distrarti dalla durezza della vita.

