Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 gennaio 2024/ Il Sagittario fa il pieno di pianeti e l’Acquario rinasce in amore

Oroscopo Paolo Fox: grande concentrazione di pianeti in Sagittario, il Capricorno ha un bellissimo trigono di Marte

Sagittario, periodo di forza e le relazioni sono importanti. Oggi abbiamo Luna, Mercurio e Venere nel segno! È vero che c’è un aspetto particolare di Saturno, per cui potresti essere preoccupato per una persona, però non manca una grande vitalità e soprattutto una grande voglia di mettersi in gioco. La prima parte dell’anno è migliore della seconda, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox: chi ha progetti di lavoro da gestire, contratti o contatti da esibire, dovrebbe muoversi al più presto.

Capricorno, si apre bene questa settimana: Marte è in trigono, aspetto splendido, con Giove e poi è in ottimo aspetto con Saturno e Urano, mentre anche il Sole è importante: dal punto di vista astrologico, tutte le porte sono aperte, poi chiaramente dipende dalle singole capacità, puntualizza l’Oroscopo di Paolo Fox. Forse dal punto di vista fisico bisogna recuperare perché ci sono stati piccoli acciacchi.

Oroscopo Paolo Fox: grande recupero in amore per l’Acquario, 48 ore di tensione per i Pesci

Acquario, si inaugura una stagione di recupero che riguarda anche i sentimenti. L’Oroscopo di Paolo Fox è contento soprattutto per quegli Acquario che hanno messo in discussione l’amore e che, a dicembre, si sono trovati in una situazione di grande conflitto. È vero che l’Acquario ama un amore libero e senza vincoli, però poi, quando si sta per conto proprio, è importante contare su una persona. Quindi c’è sempre questo conflitto per i nativi del segno, ovvero i rapporti troppo vincolanti infastidiscono e quelli troppo liberi sono poco sinceri e non danno molto: bisogna trovare una via di mezzo.

Pesci, settimana che parte in maniera un po’ confusa. È probabile che tu abbia in mente già qualcosa di nuovo sul lavoro e potrebbe esserci un cambiamento in positivo: sei tra i segni zodiacali che dovrà, entro maggio, gestire al meglio la vita professionale, proprio per capire cosa sia più giusto fare. Oggi e domani, l’Oroscopo di Paolo Fox ti trova molto nervoso e, anche a livello sentimentale, bisognerebbe farsi scivolare le cose addosso. Forse potresti anche arrabbiarti per un nonnulla: aspetta mercoledì, ma oggi e domani cerca di evitare situazioni compromettenti.











