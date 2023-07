Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023/ Il Sagittario è un po’ giù, mentre i Pesci sono ispirati dalla Luna

Oggi, sabato 8 luglio 2023, abbiamo ancora la Luna in Pesci, che domani si sposterà in Ariete per ricominciare il giro dello zodiaco. Scopriamo le novità per questa giornata e per il weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: calo fisico per il Sagittario, il Capricorno può allontanare chi è indesiderato

Sagittario, una pausa di riflessione. Tra maggio e giugno molti hanno interrotto il proprio lavoro o si sono ritirati un po’ prima del previsto, perché hanno avuto un momento di grande e forte tensione. In queste ore c’è un calo fisico che bisogna contrastare anche se, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tu il fisico lo metti sempre un po’ alla prova. Mentalmente va meglio e il contatto con la natura aiuta aiuta il rilassamento

Capricorno, Luna positiva: sei concentrato sul lavoro, puoi fare delle grandi scelte e Giove alimenta speranze: il pianeta resterà attivo per molti mesi ancora. Via libera! Questo è un periodo funzionale al fatto che se non ti va bene qualcuno, puoi allontanarlo. L’Oroscopo di Paolo Fox però sconsiglia azioni che possono portare rischi economici. Amore tranquillo.

Oroscopo Paolo Fox: un’amicizia può diventare importante per l’Acquario, relazioni hot con Leone e Scorpione per i Pesci

Acquario, sei uno spirito libero e non accetti condizionamenti, ma chi è che, in questi giorni vuole farti fare le cose che non desideri? Un’amicizia può diventare qualcosa di più e se ci sono delle persone che si sono prese delle libertà, potresti anche dire stop: quando è troppo è troppo e quando è poco è poco. Attenzione ai tradimenti! Pensati o effettuati e cerca di essere chiaro nelle tue azioni, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, c’è un’ispirazione in più, perché oggi la Luna tocca il tuo segno zodiacale e quindi si ritroverà la complicità e la voglia di fare nuovi progetti. Una buona idea potrebbe essere gestibile e Saturno nel segno porta l’occasione che aspettavi oppure la possibilità di recuperare un discorso interrotto: molto utile per tutti coloro che, negli ultimi due anni, hanno vissuto un fermo. Nuovi incontri sempre favoriti: bando alla timidezza, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è voglia di rimettersi in gioco e anche di fare delle scelte importanti per il futuro. Per le relazioni: intrigante il rapporto con un Leone, ma basato sulla competizione e questo potrebbe non essere bello, e anche molto attivo il rapporto con il segno dello Scorpione, con il quale, ogni tanto, dopo il tormento arriva l’estasi.

