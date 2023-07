Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023/ La Vergine è agitata e lo Scorpione è protetto dalla Luna

Oggi, sabato 8 luglio 2023, abbiamo ancora la Luna in Pesci, che domani si sposterà in Ariete per ricominciare il giro dello zodiaco. Scopriamo le novità per questa giornata e per il weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Leone, questo è un periodo di buon auspicio e portatore di una certa attenzione da parte degli altri. Al Leone piace essere ammirato! Ora sembrate più forti ed è ancora un periodo importante per le coppie che vogliono ufficializzare definitivamente una storia e persino pensare a un figlio, sempre però tenendo conto che qualche blocco od ostacolo può esserci nella situazione economica, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche chi lavora tanto e ha una posizione di prestigio pensa di meritare di più.

Vergine, se senti agitazione in questi due giorni, calma e sangue freddo, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Se Saturno toglie, Giove ti offre questo scudo con cui puoi far fronte a una sorta di tensione che arriva e anche a qualche problematica gli altri ti creano. Resta un cielo fertile! Ecco un periodo importante, per qualcuno di grande rinnovamento, molto utile per pensarsi diversi nel futuro prossimo: anche tu stai per iniziare un nuovo percorso personale ed esistenziale.

Bilancia, se c’è un’insoddisfazione latente dentro di te, vuol dire che ancora non hai risolto problemi nati da più di un anno. Comunque, la seconda parte del 2023 è importante per le relazioni e per le conoscenze: anche nel lavoro potrebbero nascere delle belle opportunità oppure avrai la possibilità di farti notare. Il punto debole (ma anche di forza) della Bilancia è una certa vanità, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e quindi quelli che non si vedono bene potrebbero anche pensare di cambiare look e incrementare la propria sicurezza modificando anche l’aspetto esteriore

Scorpione, questa Luna ti vuole bene, dice l’Oroscopo di Paolo Fox. Nelle ultime 48 ore però ci sono state delle preoccupazioni e allora oggi l’ideale è recuperare tranquillità e ricomporre eventuali crisi che non sei riuscito ad affrontare, perché comunque Venere dissonante qualche dubbio lo porta. I nuovi legami che nascono in questo periodo sono instabili all’inizio, quindi i cuori solitari ora forse vivono relazioni part-time, ma non bisogna disperare: nel tempo tutto cambia.











