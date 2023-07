Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 luglio 2023/ L’Ariete è imbattibile e i Gemelli sono chiacchieroni

Oggi, sabato 8 luglio 2023, abbiamo ancora la Luna in Pesci, che domani si sposterà in Ariete per ricominciare il giro dello zodiaco. Scopriamo le novità per questa giornata e per il weekend con l’Oroscopo di Paolo Fox, tratto da Radio LatteMiele. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo di Paolo Fox: una grande forza sostiene l’Ariete, il Toro è un po’ disorientato dai cambiamenti

Ariete, la Luna viene a trovarti questa notte e domani sarà nel segno. Quindi, tu che già sei una persona impetuosa, potresti esserlo ancora di più, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox. La possibilità che magari possa capitare, nelle prossime ore, di prendertela per qualcosa che ti hanno fatto e che reputi profondamente ingiusto, è alta. La forza del periodo è talmente grande che potrai anche superare qualche sopruso e questo weekend permette per ragionare bene sulle scelte da fare.

Toro, molte cose sono cambiate: all’inizio con disagio o disappunto e in qualche caso anche in maniera dolorosa, secondo. Se c’è un addio o uno stop a una situazione di lavoro o d’amore oppure ancora se cambino le cose improvvisamente, è normale che, lì per lì, ci si senta un po’ a disagio, ma Giove nel segno porta soluzioni! È probabile che quello che stai vivendo adesso, che all’apparenza può sembrare persino difficile, apra nuove occasioni e si può cambiare rotta, gruppo, ruolo o progetti: tutto è in movimento! L’unico aspetto da prendere con grande filosofia è la situazione sentimentale, soprattutto se ci sono stati dei problemi, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli hanno bisogno di comunicare, il Cancro è amato

Gemelli, è importante fare conoscenze, anche perché questo è il segno della comunicazione, come ripete spesso l’Oroscopo di Paolo Fox. I Gemelli che amano conversare ed esprimere le proprie sensazioni, ora non devono tenersi tutto dentro. Questo cielo è importante per l’amore e addirittura è possibile che si risvegli una passione del passato, mentre ci vuole pazienza sul lavoro.

Cancro, oggi sei molto ispirato: Sole e Luna favorevoli e Mercurio interessante. Le persone che ti vogliono bene ci sono! Per tutti coloro che hanno tribolato fino agli inizi di giugno, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che non solo non manchino le novità, ma che ci sia anche un periodo per gli incontri e per pensare a soluzioni utili per il futuro.

