Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2020: Gemelli, Sagittario, Leone e Capricorno

Oroscopo, le previsioni per i Gemelli di Paolo Fox

Per l’oroscopo di Paolo Fox ecco i Gemelli: il consiglio è di non sentirsi fuori gioco. Quando un Gemelli si sente giudicato e non sente di avere feeling in amore si mette in un angolo e diventa dispettoso. Quando si è arrabbiati si alza la voce, ma si diverte più che altro a fare dei dispettucci. Con questo Saturno favorevole ci saranno buone notizie.

Sagittario, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Sagittario: la Luna entra nel segno in tarda giornata. L’unico problema è legato all’amore, soprattutto le coppie colpite dall’incomprensione e dal lockdown. Il segno detesta vedere sempre le stesse facce anche se è la persona più amata del mondo. Si vuole uscire e fare un giretto. Privare una persona della libertà è grave, per il segno ancora di più. Nei nuovi rapporti non ci si deve buttare senza paracadute almeno per il momento.

Oroscopo del Leone secondo le previsioni di Paolo Fox

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta al Leone: alcune collaborazioni sono in dubbio, questo 2020 porta delle chiusure e dei cambiamenti che maggio segnerà. Magari se ne starà sulle sue. Se qualcuno blocca l’ambizione si può diventare intolleranti.

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Capricorno

Capricorno: ci sono molte idee e occasioni. Alcuni in passato avevano molto ma con una buona intuizione si può raccogliere qualcosa di più. Il segno è rappresentato in natura dallo stambecco, un animale che ha grandi capacità di arrampicarsi per cibarsi del sale che si conserva sulle rocce, il segno inevitabilmente deve faticare di più per cercare il luogo giusto per vivere meglio però è un grande saggio. In amore c’è calma piatta e andrebbe rivisto il discorso. Ci si è chiusi.



