Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, apre la sua rubrica su Radio LatteMiele e la nuova settimana con uno sguardo al cielo: la Luna si trova nel segno del Sagittario, il Sole è in Toro e Venere da poche ore è in Cancro. Di seguito, le indicazioni per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: alcuni Ariete devono chiarire con un ex, il Toro non ha nessun pianeta contro

Ariete, la spinta della Luna c’è. In amore ci sono tante cose da chiarire: chi ha avuto una disputa aperta con un ex e ha discusso, soprattutto a gennaio, adesso deve vedersela con qualche complicazione, che potrebbe essere di tipo finanziario. Anche chi sta insieme a qualcuno e lo ama profondamente, entro mercoledì dovrà mettere in chiaro alcune questioni riguardanti i soldi. È un periodo particolare proprio per le tensioni che porta e che comporta, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Anche tu hai voglia di chiarire vecchi trascorsi e vecchi sospesi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Toro, guardando questo cielo non si vede un pianeta contro! Abbiamo Sole e Mercurio attivi, Venere e Marte eccellenti e dalla prossima settimana Giove nel segno. È chiaro che non è sempre tutto rose e fiori, la vita è fatta di momenti di tensione però, nel complesso, anche nel caso tu stessi vivendo qualche dubbio, sarà possibile risolverlo. Se devi chiedere, parla! Bene valutare pro e contro: se ci sono risorse economiche, per far un passo che riguarda la casa, per migliorare la tua vita, vai avanti, ti incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox. Hai idee che vanno sempre meglio e sei il più originale dello zodiaco, in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli oggi hanno la Luna opposta, il Cancro è ancora un po’ scosso ma ci sono buone prospettive

Gemelli, le stelle sono abbastanza neutrali, ma oggi abbiamo una Luna opposta, quindi se devi chiedere qualcosa, meglio rimandare tutto a giovedì, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Non è un “cielo no”, ma pone qualche interrogativo. In particolare, i nativi di fine maggio possono avere qualche dubbio di lavoro e chi riempie la giornata di impegni, inevitabilmente non ha tempo per se stesso e per l’amore e questo può pesare.

Cancro, stelle importanti! Emotivamente sei un po’ scosso per quello che è accaduto negli ultimi mesi, ad esempio tra febbraio e marzo, che è stato il periodo più pesante per il lavoro, per le incertezze d’amore e le gelosie, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Non guardiamo al passato e andiamo oltre, anche se tu ti basi molto sulle cose che hai vissuto, per gestire ciò che sarà. Persino chi lavora in un’azienda da molti anni ha voglia di modificare mansione o ruolo. Conferme in arrivo e forse anche delle chiamate che aspettavi da tempo: maggio e giugno sono mesi molto interessanti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA