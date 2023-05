Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, apre la sua rubrica su Radio LatteMiele e la nuova settimana con uno sguardo al cielo: la Luna si trova nel segno del Sagittario, il Sole è in Toro e Venere da poche ore è in Cancro. Di seguito, le indicazioni per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Leone ha un bel cielo per l'amore e un po' meno bello per il lavoro, la Vergine ha una giornata un po' faticosa

Leone, Luna in trigono, Giove in ottimo aspetto: possiamo dire che, soprattutto in amore, c’è tanta positività. Due sono gli aspetti planetari che risvegliano il sesso, le relazioni e l’intimità: da sabato 20, Marte che entra nel segno e, più in là, Venere che, dal 5 giugno, è con te. Via libera davvero! Le stelle ritornano più attive, anche per chi vuole vivere relazioni part-time. Diverso il discorso nell’ambito del lavoro, dove si naviga a vista: è vero che difficilmente ti accontenti, ma adesso bisogna fare buon viso a cattivo gioco, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, questa è una giornata frastornata da mille pensieri. Non difficile, perché resti uno dei segni più forti, però è meglio mettere in ordine tante cose. Domani, invece, abbiamo un grande cielo da sfruttare ed emozioni importanti. Le combinazioni di quest’anno spingono verso una certa libertà di azione, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, ma ci saranno dei cambiamenti di rotta e forse anche tu sai che il 2023 chiuderà alcune porte, ma aprirà molti portoni. Sentimenti in recupero.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia ha nuove buone idee, lo Scorpione riflette sul denaro ma l’amore vola

Bilancia, molto intrigante questo cielo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Devi solo mettere a posto alcune questioni familiari, patrimoniali o amorose, tuttavia c’è già un rilancio per quanto riguarda le idee e l’attività. L’importante è essere capaci di distinguere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato: non è cosa da poco, perché la confusione ha regnato sovrana, nel corso degli ultimi mesi. Cambio di rotta o di contratto per qualcuno.

Scorpione, cielo intrigante, ma queste giornate sono di profonda riflessione dal punto di vista economiche perché ci sono state delle spese maggiori, degli aumenti. Addirittura qualcuno potrebbe discutere con un ente, se pensa che c’è da annullare un accordo o un contratto, se una bolletta è sbagliata. Insomma, di tutto di più! Però cerca di lasciarti andare all’amore, perché questa Venere dal 7 inizia un transito talmente bello che non bisogna turbarlo. Se la tua è una coppia stabile, non temere! L’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che qualcosa di nuovo capiterà entro l’estate.

