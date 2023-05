Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

L’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, lunedì 8 maggio 2023, apre la sua rubrica su Radio LatteMiele e la nuova settimana con uno sguardo al cielo: la Luna si trova nel segno del Sagittario, il Sole è in Toro e Venere da poche ore è in Cancro. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha la Luna nel segno, il Capricorno ha qualche nuvola in amore

Sagittario, oggi puoi contare sulla Luna nel tuo spazio zodiacale. Forse è ancora difficile andare d’accordo con soci e collaboratori o magari stai facendo talmente tante cose, soprattutto se sei nato ala fine di novembre, da non avere un attimo per te. Sai che il tempo libero è importante! Tu hai bisogno di stare a contatto con la natura e di fare cose divertenti. Sono indispensabili le responsabilità, ma ogni tanto devi ritagliarti uno spazio per il divertimento, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno, cielo un po’ plumbeo per i sentimenti e quindi attenzione se c’è una storia che non va, ma anche chi si vuole tanto bene, ultimamente, pur convivendo, si è sentito più lontano. Ecco perché bisogna mettere a posto le questioni inerenti la casa, in particolare se c’è un evento da organizzare entro l’estate, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Diverso il discorso per il lavoro, dove veramente ora puoi fare molto, soprattutto se hai seminato bene nel passato. Giornate interessanti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario deve farsi bene i conti, i Pesci oggi devono fare le cose con calma

Acquario, devi fare molto bene i conti, perché abbiamo questo Giove, dalla prossima settimana, che chiede a tutti i nativi del segno di capire se è il caso di spendere o di tenere certi soldi da parte. A volte sei proprio tu ad accendere la miccia della provocazione, in amore, per vedere se una persona ti interessa ancora oppure no. In questo momento, le relazioni in genere sono sottoposte al tuo vaglio, molto critico, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, una giornata che nasce con qualche piccolo dubbio oppure con un po’ di fatica che comunque sarà superata. È meglio evitare strapazzi, fai tutto con calma e poi, se devi fare una confessione d’amore, sappi che da domenica Venere ti spinge a essere molto sincero: per i sentimenti, periodo di miglioramento e di grande rivelazione, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Tensioni sul lavoro che porteranno a una novità che tu stesso desidererai, a tutti costi, attuare.











