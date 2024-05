Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2024/ Il novilunio attacca Scorpione e Acquario: chi è invece al top?

Il novilunio domina questa giornata e favorisce particolarmente alcuni segni, come Cancro e Bilancia. Patiscono invece la Luna in Toro lo Scorpione e l’Acquario.

Oroscopo Paolo Fox: Gemelli acciaccati e Bilancia in fermento

Gemelli, è un momento che richiede forza, ma tu attingi alla grande creatività che ti contraddistingue. L’unico problema che puoi avere riguarda il fisico, magari qualche acciacco ti disturba, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, aprile è stato esasperante e maggio ti regala invece una grande forza. Novità e chiamate: se hai fatto bene il tuo lavoro sarai premiato, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Un momento innovazioni e trasformazioni. Da giugno metterai a terra le idee che svilupperai nel corso di questo mese.

L’Acquario viaggia sul filo del rasoio, il Cancro è super. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, il fastidio portato da Venere si intensifica. C’è un po’ di ansia nei matrimoni e nelle coppie in generale. Chi ha anche avuto un problema fisico deve cercare di riprendersi, ma non è facile ritrovare un buon equilibrio. Soprattutto devi evitare gli eccessi, mette in guardia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché rischi di fare scelte sbagliate e di pentirtene successivamente.

Cancro, una rinascita primaverile che ti rinfranca da un aprile insidioso. Pensa positivo! Potresti essere un po’ provato fisicamente. Il successo è anche il consenso di chi ci piace, dice l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo periodo dà una vera sferzata alla passione e all’amore.

Oroscopo Paolo Fox: meglio cambiare aria per lo Scorpione, i Pesci hanno una bella Venere

Scorpione, Venere opposta non ti appoggia molto in amore e forse in questi giorni hai avuto anche qualche problema familiare. Il tuo cielo parla di novità e forse anche di un viaggio: non è male andare lontano, anche per distaccarti da emozioni che non sono facili da affrontare, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Venere è intrigante e c’è un bello spirito di ricerca per novità da vivere in futuro, grazie a Saturno e Giove a favore. L’amore può vivere riconciliazioni e novità con incontri importanti. Chi vuole fare “il grande passo” in amore, potrà trovare degli alleati, specialmente con Toro, Scorpione e Capricorno, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











