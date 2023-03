Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Come andrà la vostra Festa della Donna? Scopriamo almeno quali sono le previsioni delle stelle, con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. L’appuntamento con l’astrologo è tutti i giorni su Radio LatteMiele e noi vi riportiamo le sue indicazioni, per tutti i segni. Di seguito, Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: Luna impegnativa per l’Ariete, il Toro vede le responsabilità aumentare

Ariete, giornata molto intensa. Avere una Luna un po’ strana, in aspetto critico, può portare solo qualche dubbi e l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in un periodo così impetuoso, gli unici dubbi potrebbero arrivare se qualcuno è contro di te. Ora pretendi il massimo sia da te stesso, sia dalle persone che ti circondano.

Toro, più si avvicina maggio e maggiori sono le responsabilità che pesano. Non è escluso che ci sia già un incarico di rilievo, un ritorno in scena: cosa può evitare una persona del Toro in questo momento, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Una mancanza di programmazione o di progettazione ed ecco perché non è escluso che ci sia da mettere in chiaro anche alcuni rapporti privati.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli cominciano a intravedere novità, il Cancro risale la china

Gemelli, iniziano ad esserci delle buone risorse, con idee e programmi! Il nuovo transito di Saturno porta dei confronti, dei rallentamenti, forse delle sfide. Venere promette sentimenti chiari e trasparenti. Qualcuno accusa il segno dei Gemelli, a volte, di essere superficiale e non è così, in realtà, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox: il Gemelli si pone un interrogativo al omento opportuno e non si lambicca il cervello dal mattino alla sera, per cercare delle soluzioni per un problema “che arriverà”. Quando sarà presente, questo problema, allora si potrà agire. L’amore può arrivare quando meno lo si aspetta!

Cancro, piano piano si risale la china: abbiamo un bel Saturno, da poche ore! C’è la necessità di avere risposte e qualcuno ha già avuto una riconferma. Il periodo attuale magari non offre soluzioni a tutto, però l’Oroscopo di Paolo Fox è certo che qualche piccola buona idea o novità sia in corso. Da maggio avrai sia Giove, sia Saturno in aspetto buono: Saturno è già lì, ma ti aspettano buone novità.











