Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Come andrà la vostra Festa della Donna? Scopriamo almeno quali sono le previsioni delle stelle, con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. L’appuntamento con l’astrologo è tutti i giorni su Radio LatteMiele e noi vi riportiamo le sue indicazioni, per tutti i segni. Di seguito, Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: calma piatta per il Leone, la Vergine non deve farsi influenzare dai pettegolezzi

Leone, questo è un mercoledì forse anche troppo tranquillo per i tuoi gusti. Chi vuole tornare ad avere un ruolo da protagonista, mancato negli ultimi tempi, deve darsi da fare. Dal punto di vista economico, qualche imbarazzo c’è: l’Oroscopo di Paolo Fox insiste nel credere che alcuni segni zodiacali dovranno agire ora, non nella seconda parte dell’anno e tu sei tra questi!

Vergine, ritrovare serenità va bene e non dar retta alle voci di corridoio, ai pettegolezzi, a quelli che vogliono metterti in guardia, quando non c’è alcun bisogno di essere diffidenti nei confronti delle situazioni che arrivano, Nei prossimi mesi avremo infatti una situazione di vantaggio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox! La fase di pausa, riflessione e pesantezza che c’è stata tra fine febbraio e i primi di marzo sta per essere superata.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia è meglio che parli al momento giusto, lo Scorpione ha una bellissima giornata

Bilancia, avrai l’occasione per un confronto: troppe opposizioni planetarie comportano anche la necessità di parlare quando è giusto farlo. La Bilancia però, per una questione di principio, è pronta anche ad armarsi e partire. Bisogna agire nel modo migliore e soprattutto non imbarcarsi in polemiche che non vanno da nessuna parte, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In amore, un po’ più tranquillità o varietà non guasta.

Scorpione, una giornata notevole! È un periodo interessante, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox. Nella seconda parte di questo mese, se ci sono dei difetti in un rapporto, verranno fuori, però intanto goditi la vita e anche il prossimo fine settimana che davvero sembra essere dalla tua parte. C’è da fare un discorso chiaro a una persona che conta nell’ambito del lavoro: non è escluso quindi che entro la fine di aprile e gli inizi di maggio tu debba parlare con un capo o una persona che conta per far presente le tue esigenze e magari chiedere qualcosa di più.











