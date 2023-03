Orocopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Come andrà la vostra Festa della Donna? Scopriamo almeno quali sono le previsioni delle stelle, con l’Oroscopo di Paolo Fox per la giornata di oggi, mercoledì 8 marzo 2023. L’appuntamento con l’astrologo è tutti i giorni su Radio LatteMiele e noi vi riportiamo le sue indicazioni, per tutti i segni. Di seguito, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario ha giornate un po’ lente, il Capricorno vede dei contrasti

Sagittario, ci sono delle giornate che vanno a rallentatore e questo per te è un problema, perché se c’è un segno che va sempre di corsa è il tuo. Non sembra la giornata giusta per ottenere risposte immediate, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dice che questo è un periodo, nel complesso, di crescita. Forse una piccola pausa è necessaria per capire quali saranno le mosse da fare in futuro, visto che alcuni progetti sono cambiati oppure alcune persone attorno a te non ci sono più e devi stabilire nuovi contati importanti con altri. È l’ambiente a cambiare.

Capricorno, questo è un anno che ti troverà vincente. Forse adesso sei un po’ preoccupato per un contrasto o un oppositore e, attorno al 22, lo sarai ancora di più. Marzo è un mese in cui bisogna parlare, solo se si è nettamente e completamente convinti di ciò che si dice e si espone. Questo mese, così come gli inizi di aprile, è agitato e quindi bisogna capire cos’è giusto fare, ma soprattutto non mettersi in gioco in situazioni sbagliate. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è: portare avanti tutti i progetti più importanti, ricordando che poi da maggio Giove sarà ancora più vivace, e tenersi lontani da qualsiasi tipo di conflittualità.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario ha giornate molto fruttuose, i Pesci cominciano ad “assaggiare” gli influssi di Saturno

Acquario, giornate interessanti e stimolanti, anche dal punto di vista delle relazioni. Non è escluso che siano già arrivate delle proposte o che un rinnovo sia dietro l’angolo. Le innovazioni, se portate avanti in questo periodo, offrono di più. I giovani del segno sono spesso in conflitto con i genitori, ma questo è abbastanza normale, dal momento che l’Acquario ama fare quello che gli altri non fanno e non è convinto che le soluzioni a portata di mano o imposte dagli altri siano le migliori. Gli amori nati per gioco o non facili da gestire conosceranno una revisione nella seconda parte dell’anno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, Saturno nel segno porta anche un po’ di rigore: vedrai che, molto presto, tutto quello che non ti piace sarà allontanato e quello che non ti interessa sarà variato. Questa è una condizione che ti porterà a vivere meglio, perché per stare bene bisogna innanzitutto essere in pace con sé stessi. Se ci sono state delle problematiche negli ultimi mesi, bisogna cambiare. Il desiderio di recuperare serenità e tempo perduto sarà una costante, tra l’altro favorita anche da buone stelle. Se devi poi intervenire in un discorso d’amore, portare avanti un progetto o farti avanti per proporre qualcosa che ti interessa, allora individuiamo subito nel periodo dopo il 16 marzo la fase migliore, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox. È un cielo che rassicura!











