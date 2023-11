Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2023/ Giornata attiva per l’Ariete e il Toro inizia a uscire dal tunnel

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete agisca oggi e non domani, il Toro si avvia a una risoluzione dei problemi

Ariete, oggi è una buona giornata per muoversi e fare delle scelte importanti o semplicemente parlare con delle persone che contano, perché domani avremo una Luna in opposizione e questo è un elemento di disturbo. L’Ariete è pronto a dare grande prova della propria capacità, c’è successo, ma fisicamente si trova a disagio: c’è da curare qualcosa oppure si arriva alla sera esausti. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che questa Venere in opposizione può rappresentare anche la difficoltà nello stare bene in amore e ci sono due ipotesi: il partner è lontano e si vede meno perché si lavora troppo o c’è qualche impedimento oppure c’è proprio qualche dilemma da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2023/ Il Leone è senza peli sulla lingua, lo Scorpione è più forte

Toro, inizi lentamente un recupero perché, secondo le stelle dell’Oroscopo di Paolo Fox, dalla metà di ottobre sei rimasto un po’ schiacciato da troppe tensioni e provocazioni o forse anche da qualcosa di imprevedibile che è accaduto in amore o nella vita privata. Evita le situazioni polemiche! Giove protegge il lavoro e quindi le persone che hanno un’attività indipendente vanno avanti molto bene. Attenzione però a non disturbare personaggi che un domani potrebbero creare dei problemi. La seconda metà di novembre, e lo vedremo già dalla prossima settimana, porterà più vantaggi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2023/ Giornata che non brilla per Capricorno e Pesci

Oroscopo Paolo Fox: giornata di recupero per i Gemelli, il Cancro dev’essere meno emotivo

Gemelli, la Luna in effetti provoca qualche intralcio, ma l’Oroscopo di Paolo Fox dà comunque una valutazione positiva a questa giornata, perché Venere inizia un transito bello e perché domani avremo Luna e Venere favorevoli. Quelli che hanno vissuto una crisi e sono stati un po’ giù di corda possono stare meglio. Il consiglio ai cuori solitari è di approfondire un’amicizia: se c’è una persona carina che vi interessa e che, fino ad oggi, avete tenuto in stand by, provocatela in senso buono, tentate un approccio, perché le prossime ore saranno interessanti. Chi ha una crisi d’amore, ora che Venere è tornata attiva, può tentare di risolverla!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 7 novembre 2023/ La Vergine è la queen dello zodiaco, la Bilancia si riprende bene

Cancro, dal punto di vista emotivo sei davvero molto sensibile e questo può provocare delle dispute, perché, soprattutto tra genitori e figli o tra parenti, quando ci sono delle cose che non vanno e se non si è del tutto sereni, si rischia di vivere delle provocazioni. In amore la pazienza è poca oppure è troppa la gelosia: comunque sia, tra oggi, domani e dopodomani, sarebbe opportuno cercare di ritrovare un equilibrio perduto nel passato, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Un po’ di fatica si fa sentire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA