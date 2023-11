Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2023/ Il Leone è senza peli sulla lingua, lo Scorpione è più forte

Oroscopo Paolo Fox: Venere torna positiva per il Leone, primo posto in classifica per la Vergine

Leone, hai voglia di dire tutto quello che pensi, con il rischio di strafare. Chi ti vuole vedere combattente, in questo periodo non deve far altro che provocarti, perché reagisci in maniera molto intensa a tutte le provocazioni, piccole o grandi che siano. In campo sentimentale torna una grande forza: questa Venere è tua alleata! Puoi distinguerti dagli altri, capacità che hai comunque innata, ma devi farlo in maniera intelligente, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, è una giornata che porta forse qualche piccola tensione di troppo che però sarà superata al meglio. L’Oroscopo di Paolo Fox ti vuole premiare con cinque stelle, perché questo è un mercoledì che può portare buone idee e soluzioni: non c’è una situazione di disturbo, semmai di investimento utile per il futuro. Intanto si spera che questa Venere che ha appena terminato il transito nel tuo segno abbia già portato delle novità: le giornate di metà mese saranno molto importanti.

Oroscopo Paolo Fox: per la Bilancia è arrivata Venere, lo Scorpione deve fare una cosa in cui crede

Bilancia, dietro l’angolo c’è un bel successo! Non c’è più Marte nel segno che agli inizi del mese di ottobre ti ha stressato e ti ha fatto stare male e quindi questi blocchi sono superati! Chiaramente chi ha avuto un grosso problema fisico o personale, avrà ancora qualche piccola malinconia. Si può credere nell’amore? Venere è lì e chi vuole la usi: le stelle non portano un sentimento a domicilio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, però quando abbiamo una posizione buona di questo pianeta, facciamo incontri piacevoli, quantomeno. Cielo fertile per le coppie che vogliono ritrovare stabilità e novità anche per quanto riguarda, in alcuni casi, l’abitazione, i figli e così via.

Scorpione, questa è una giornata attiva e l’Oroscopo di Paolo Fox spera che alcuni dubbi si siano diradati. Se quello che vai deve funzionare nel sociale, deve funzionare anche per te: non riesci a fare una cosa in cui non credi! Con il Sole nel segno, insieme a Marte, ora sei più perseverante e lungimirante nei tuoi progetti. Si registra solo un po’ di stanchezza in amore anche se, entro dicembre, chi ha voglia di chiarire o rinnovare un rapporto potrà agire liberamente.











