Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 novembre 2023/ L’Acquario vuol trasgredire in amore e i Pesci sono romantici

Oroscopo Paolo Fox: un cielo che si apre per il Sagittario, il Capricorno decide da solo e poi deve discutere

Sagittario, le provocazioni non ti toccano perché sei una persona sicura di sé. Spesso si dice che i Sagittario siano fortunati: in parte a volte hanno delle buone occasioni da sfruttare, ma contano sempre la buona volontà, le capacità e la preparazione. Il fatto che non dici mai no e che quando c’è un’avventura sei pronto per partire è un elemento di fortuna, perché non ti lasci scappare le opportunità, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Da venerdì Mercurio entra nel segno, il Sole dal 22 e Marte dal 24: entro fine mese, non solo avrai una grande forza in più, ma ci saranno meno tensioni. C’è tanta voglia di liberarti un peso e di sconfiggere un po’ di noia. Lanciati in amore!

Capricorno, sono giornate faticose perché devi sempre lottare contro il parere degli altri. Non che tu sia bastian contrario, ma quando hai un’idea la programmi, la studi e la sviluppi e non hai piacere che qualcuno interferisca. Le coppie che si vogliono bene non devono temere questo transito di Venere che è contraria, ma devono anticipare i tempi e, se c’è un problema, parlarne. Dal punto di vista sentimentale però, l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che, in alcuni casi, siamo arrivati a un punto di non ritorno.

Oroscopo Paolo Fox: Venere positiva per l’Acquario, il cielo è tutto con i Pesci

Acquario, non devi disperare: se c’è un progetto che è partito a rallentatore, ci sarà modo di fare qualcosa di diverso, se c’è qualcuno che rema contro, si potrebbe mettere in un angolo. L’Oroscopo di Paolo Fox consiglia di puntare sulle nuove conoscenze: amicizie e amori sono sviluppati da questa belle Venere! Addirittura, a novembre inoltrato, qualcuno desidererà la trasgressione, fare qualcosa di diverso.

Pesci, la Luna opposta può portare qualche rallentamento, però è un mercoledì a favore: l’Oroscopo di Paolo Fox garantisce che tutto il cielo è dalla tua parte! Ultimamente dovresti aver ricevuto risultati migliori del previsto e certamente superiori rispetto a quelli della fine di settembre. Ricorda che sei un contemplativo e un romantico e, a volte, ti soffermi a guardare un tramonto o una stella: questa fase dell’anno ti trova particolarmente sensibile alle piccole cose. La vita è un’esperienza meravigliosa e forse la riscopriamo proprio nei piccoli segnali che ci dà giornalmente.

