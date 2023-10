Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 ottobre 2023/ La Bilancia è convalescente e lo Scorpione oggi non ha pazienza

Oroscopo Paolo Fox: conclusioni d’amore per il Leone, la Vergine si prepara per Venere

Leone, con la Luna nel segno, l’energia raddoppia e va incanalata nel modo giusto, altrimenti diventa rabbia, soprattutto nei confronti di alcune persone che, nel passato, non sono state proprio carine. Tanti nati Leone, vista la dissonanza di Giove, negli ultimi tempi hanno pensato di essere stati messi al centro di situazioni poco chiare e di avere avuto a che fare con persone poco riconoscenti. Questa Luna nel segno ti invita ad amare e questo è un cielo molto importante per concedersi. Venere è stata nel tuo segno per molto tempo e da lunedì passerà in un altro spazio zodiacale: tirando le somme, cos’ha combinato? L’Oroscopo di Paolo Fox spera che abbia portato un amore e, nel caso tu non abbia un sentimento stabile, forse ti sei compiaciuto di ricevere tanti complimenti, anche se non hai avuto voglia di concederti. In casi eccezionali, bisognerà fare uno sforzo per essere più disponibili.

Vergine, arriverà Venere fra poche ore nel tuo segno zodiacale, annuncia l’Oroscopo di Paolo Fox, e questo cambierà le priorità nella tua vita, perché improvvisamente potresti renderti conto di aver bisogno di un amore. Le persone che hanno qualche hanno in più e magari si sono ritrovate sole sono quelle a cui l’Oroscopo di Paolo Fox indirizza più attenzione: è vero che la Vergine pensa all’attività e al denaro, ma il desiderio di restare più tranquilli e di avere a fianco una persona cara diventerà sempre più importante. Utile questo cielo per le coppie che si vogliono bene, perché ottobre è un mese che rafforza i sentimenti e si potrà parlare anche di casa, figli e altro, per chi ancora non lo ha fatto.

Bilancia, bisogna recuperare questo stress che Marte nel segno ha provocato: un Marte impetuoso che ha comportato, in certi casi, momenti di disagio e, in altri, problemi fisici, a seconda del singolo cielo, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Il destino ti chiederà di cambiare alcune situazioni nell’ambito del lavoro. Tu cerchi sempre un equilibrio, ma alcune tue affermazioni un po’ dirette e anche un po’ spietate hanno creato dei disagi, soprattutto agli inizi dell’anno. Attenzione a non crearti nemici: anche se tu sei una persona che vuole vivere in equilibrio, forse ti sei reso conto di non avere attorno a te molte persone solidali.

Scorpione, in questi giorni il lavoro può diventare protagonista, ma anche stressare. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che, entro la fine del mese, arrivi una bella proposta, un bel progetto e anche un bel risultato: è proprio questo quello che meriti e quello che ti aspetti. In questa giornata, fai attenzione, perché la pazienza non è al top: la Luna è dissonante e può provocare qualche piccolo fastidio. Se lavori di domenica, cerca di fare tutto bene, perché potrebbe esserci un ritardo.











