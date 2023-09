Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 settembre 2023/ Ultimi scampoli di Venere per il Leone, Luna ok per lo Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: sicuro che l’amore non ci sia, Leone? I sentimenti si ravvivano per la Vergine

Leone, non hai un attimo di tregua, perché in generale i segni di fuoco, in questo periodo, vanno di corsa, però non riversare nervosismo in famiglia. In amore, è successo qualcosa, chiede l’Oroscopo di Paolo Fox? Perché questa Venere è attiva da tanti mesi: se non è accaduto nulla, vuol dire che hai già un bellissimo amore oppure che non ti interessa l’argomento e che preferisci badare al lavoro. Alcuni Leone si sono messi su un piedistallo, si sono fatti ammirare, però non si sono concessi. Ultimi scampoli di una Venere che dovrebbe portare l’amore: se hai detto troppi no, verifica bene se ci sia una persona che merita la tua attenzione, mentre se c’è già questa persona, ci saranno progetti in vista importanti. Nel lavoro, attenzione alle polemiche.

Vergine, i sentimenti tornano protagonisti: non è cosa da poco, dal momento che tu privilegi il lavoro. L’Oroscopo di Paolo Fox dice sempre, alle persone che si lamentano del partner Vergine che pensa troppo alle questioni di carattere pratico, di ricordarsi che la Vergine, quando lavora, porta a casa soldi e si impegna in questo senso, in fondo sta donando amore: una famiglia, se si basa su un buon reddito, sicuramente è più forte. Dare sicurezza al partner per questo segno è una prova d’amore importante. In vista della primavera del prossimo anno farai dei passi molto rilevanti e intanto qualcosa è cambiato, con Saturno opposto dalla primavera.

Oroscopo Paolo Fox: alla Bilancia “salterà il tappo”, lo Scorpione ha una bella Luna

Bilancia, bisogna stare attenti nelle relazioni sentimentali: non tornare al passato! La Bilancia, da adesso in poi, avrà voglia di dire tutto quello che pensa e quindi, se state con una Bilancia, abbandonate l’idea di avere a che fare con una persona remissiva, comprensiva e accomodante, perché non si farà più scivolare le cose addosso: sarà ancora più vero dal 2024, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Chiarimenti entro domenica.

Scorpione, Luna favorevole nel weekend! Meno male, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che questo sia un cielo di battaglie che hai ingaggiato anche nei confronti di te stesso. Quante volte ti sei rimproverato di aver concesso cose che non avresti dovuto concedere? Se ci sono cose da chiarire con un ex, parla tra oggi e domani. Ispirazioni e intuizioni valide.

