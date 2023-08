Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2023/ Capricorno e Pesci più impegnati sul lavoro che in amore

Oroscopo Paolo Fox: Sagittario attratto da più persone, il Capricorno sottrae tempo all’amore con il lavoro

Sagittario, se in questi giorni sei attratto da due persone, non è una sorpresa per l’Oroscopo di Paolo Fox, perché è un momento in cui le relazioni contano e poi hai un fascino particolare che non è legato soltanto all’aspetto fisico, ma anche a quelle qualità morali e di generosità che possiedi innate. Fate vacanze ad agosto, se volete fare un incontro, abbandonatevi, scavate nei segreti del vostro eventuale malumore e uscitene fuori alla grande. Solo sul lavoro non conviene fare scelte azzardate.

Capricorno, grandi scelte fatte o da fare: c’è chi vorrà recuperare un’attività e chi finalmente rileverà un’impresa. In questi giorni, le tue scelte potranno anche sembrare impopolari, ma tu ti sei impegnato a fare tanto e tanto farai. Questo cielo è molto impegnativo per il lavoro e potrebbe togliere tempo all’amore. Da ottobre, grandi conferme per chi vuole ufficializzare una storia che è rimasta in ombra per troppo tempo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario, queste sono stelle che coinvolgono e che possono portare anche qualche piccola tensione, non solo in amore, ma anche muscolari! È un periodo in cui l’Acquario dovrebbe curare di più il proprio fisico e magari, rivolgendosi a un professionista che ne sa di più, si possono tracciare nuove strade. Resta sempre un cielo un po’ ambiguo per il lavoro dove, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, tante sicurezze ora non ci sono oppure alcuni progetti già impostati non si sa bene quando partiranno. L’amore naturalmente paga pegno: attenzione a non riversarvi problemi che sono nati altrove.

Pesci, questo cielo d’agosto porta complicazioni e competizioni solo con chi non è d’accordo con te e, soprattutto nell’ambito del lavoro, se stai facendo qualcosa di nuovo, preparati a discutere: forse stai lottando per avere un giusto posto al sole. Valuta sempre con attenzione le proposte d’amore, ricordando che questo è un cielo che porta riflessioni più profonde per quanto riguarda l’aspetto pratico e materiale, rispetto a tutto il resto, sottolinea l’Oroscopo di Paolo Fox.











