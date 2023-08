Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 agosto 2023/ Toro e Gemelli: oggi entrambi hanno uno scorcio di Luna nel segno

Oroscopo Paolo Fox: mese da dedicare agli affetti per l’Ariete, il Toro è un po’ preoccupato

Ariete, questo mese andrà dedicato agli affetti più cari e alle relazioni che ritieni più importanti, anche perché è difficile non vivere qualcosa di nuovo, con questa Venere intrigante, con questa situazione astrologica che comunque favorisce proprio quelli che vogliono mettersi in gioco e non soltanto in amore! Il fatto che ci sia qualcuno che deve risolvere fastidiosi problemi, nati un paio di anni fa anche a livello economico, è un altro discorso, ma anche qui possiamo trovare delle soluzioni, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Toro, la Luna è ancora nel segno nella mattinata di oggi. C’è chi presenta il conto e chi ha bisogno anche di una situazione più chiara a livello economico, perché sappiamo che questo è un anno importante, con Giove nel segno che prima o poi porta dei cambiamenti, però queste ultime settimane, da giugno, hanno portato molte tensioni , ammette l’Oroscopo di Paolo Fox. A fronte di una chiusura, di una novità, di un’idea che avevi in mente o di una situazione che improvvisamente si è interrotta, sono nate delle ansie che ora bisogna cercare di dominare. Poiché l’aspetto familiare non è così di riferimento e i single hanno a che fare con delle persone un po’ evanescenti, qualche preoccupazione resta.

Gemelli, la Luna nel pomeriggio arriverà nel tuo segno e quindi attenzione se, in questi giorni, vivi un amore importante, perché è il momento giusto per farsi notare e dare spazio a delle persone che hanno il potere di farti sorridere. Alcuni segni potrebbero farti innamorare, come Acquario, Toro o Leone. Nell’ambito del lavoro, l’Oroscopo di Paolo Fox ha più volte ribadito che questo è un momento in cui ci sono più ritardi che conferme: dato che sei per natura una persona che vuole concludere tutto e subito, ogni tanto ti arrabbi.

Cancro, qualche piccola discussione può nascere per motivi più o meno banali. Tu sei una persona molto dolce e disponibile però, quando c’è qualcosa che non va, diventi estremamente forte e forse, agli occhi degli altri, anche troppo incisivo nelle tue affermazioni. Le relazioni che nascono ora sono protette da un transito di Venere neutrale: se una storia funzione, lo capiremo bene ad ottobre, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.











