Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2020/ Gemelli, Leone, Cancro e Scorpione

Previsioni oroscopo Paolo Fox oggi 9 aprile per Gemelli e Leone

Gemelli e Leone? Ecco quanto detto in merito nell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. I Gemelli sono alla ricerca dell’amore perduto o mai trovato? In ogni caso si è scoperto che cosa sia l’amore. La situazione è più complicata per chi ha creduto per anni che una persona rappresentasse l’amore e ora ha cercato altri. Situazione meno complessa per chi riconosce nell’amore di sempre il futuro. Le tensioni e le mancanze del lavoro e delle questioni pratiche hanno pesato. Il Leone vuole sempre fare e disfare a modo proprio, non si amano le persone che pongono limiti, ma adesso si deve superare il blocco che si sente e che si è visto con garbo e intelligenza. Contro il destino le cose da fare sono poche, diverso il discorso per l’amore. Ci sono belle novità.

Analisi oroscopo Paolo Fox per Cancro e Scorpione

L’oroscopo di Paolo Fox ci porta ad analizzare da vicino anche Cancro e Scorpione. Il Cancro si possono avere delle buone intuizioni, momento di forza perché Saturno non è opposto, si ragiona meglio su tutto quello che si fa. Servono i periodi di fermo per capire che si stavano facendo delle cose che non interessavano. Nei primi mesi dell’anno con Saturno opposto certe situazioni si sono bloccate, ma adesso si riparte. Selezione degli impegni necessaria. Lo Scorpione ha un cielo tranquillo ed emozionante. Saturno contro dice che non si sa cosa si andrà a fare. Si potrà essere fieri ed anche battaglieri. Avete spesso ripensamenti. Quando tornate a casa pensate di aver esagerato. Momenti in cui Marte vi spinge all’azione ma come segni d’acqua si fanno dei passi all’indietro. Buone carte da giocare. Piccole conferme.



