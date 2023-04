Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 aprile 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Un augurio di Buona Pasqua a tutti dall’Oroscopo di Paolo Fox, che anche oggi, domenica 9 aprile 2023, non manca all’appuntamento con le stelle, dalla rubrica di Radio LatteMiele: la Luna dallo Scorpione andrà al Sagittario e Mercurio è in Toro. Siamo però in attesa della novità della prossima settimana, con Venere che passerà ai Gemelli, da martedì 11. Di seguito, le indicazioni per Sagittario, Capricorcno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario si è ripreso, il Capricorno va sempre meglio

Sagittario, stai meglio e c’è una situazione da concludere per quanto riguarda una situazione di lavoro: sei protetto fino a metà maggio! Ciò che l’Oroscopo di Paolo Fox vede un po’ più lontano è il sentimento: potresti amare una persona che ora non è del tutto dalla tua parte oppure potresti avere anche dei dubbi tra due persone. Anche domani comunque avrai un cielo favorevole e quindi apriti a nuove esperienze! Il Sagittario è un segno zodiacale che le esperienze le fa sul campo, soprattutto conoscendo gente: quando ascolti una persona che ha avuto un problema, non solo l’aiuti, perché sei una persona molto generosa, ma fai tesoro di quel problema e cresci anche ascoltando le difficoltà degli altri.

Capricorno, più andiamo avanti verso la fine del mese e più arriveranno incarichi e novità. Dipende sempre dalla tua posizione sociale o dall’età che hai: per un giovane, potrebbe essere il momento giusto per farsi avanti in una nuova iniziativa, per chi ha già una bella esperienza invece, sarebbe strano se non capitasse qualcosa di più. Questa giornata di Pasqua è portatrice di buone idee, dice l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: buone stelle per i sentimeti dell’Acquario, i Pesci devo cogliere con positività il rinnovamento

Acquario, c’è stata una Luna contraria e anche questa mattinata di Pasqua è un po’ assonnata. Un po’ di stanchezza si fa sentire, forse non sei in perfetta forma e devi recuperare, ma comunque nel pomeriggio va meglio e anche la giornata di Pasquetta sarà più tonica. L’Oroscopo di Paolo Fox anticipa che questo nuovo transito di Venere, da martedì, sarà molto positivo, perché foriero di buone novità per i sentimenti. Questo è di buon auspicio per tutte le coppie che magari hanno discusso, fino ad oggi.

Pesci, dovresti investire in buone energie in vista del futuro. Pasqua è anche progetti, rinascita, emozioni ed esperienze da vivere al meglio e rappresenta un po’, come alla fine dell’anno, un punto di ripartenza in cui ci ripromettiamo di fare di più e meglio. Questo è un momento che cambia la tua vita in positivo e, se non stai bene, vuol dire che non hai colto l’occasione per uscire fuori da qualche problema legato al passato. In questo caso, più che contare sugli altri, dovrai contare quasi esclusivamente su te stesso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox, perché quello che puoi fare ora è proprio intravedere, in tutte le situazioni che vivi e vivrai, una sorta di ottimismo che dovrà contagiare la tua vita. Sì ai nuovi progetti e sì alle occasioni che possono portare lontano.

