Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2024/ Il Leone si riguardi in amore, la Vergine è insolitamente aperta

Oroscopo Paolo Fox: attenzione in amore per il Leone, la Vergine è più disponibile ai contatti

Leone, ciò che devi esternare in amore dev’essere vagliato con attenzione, perché la seconda parte di febbraio sarà turbolenta: c’è chi ti ferisce o chi è indeciso e non sa mai cosa fare (persone che tu non sopporti). Se hai già avuto un successo, ormai sei già sulla strada per vincere qualcos’altro. Se cerchi nuove sensazioni, il periodo è favorevole, per l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine, Venere è a tuo favore e potresti aver già ricevuto buone notizie e il consenso degli altri. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Venere non parla solo dell’amore in senso romantico, ma può ampliare i contatti in generale. Per i Vergine, che sono sempre un po’ reticenti a concedersi, ora possono parlare con più tranquillità. Occasioni e opportunità fioccano, in questo periodo.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia trovi un equilibrio, lo Scorpione vuoterà il sacco

Bilancia, molto presto le incertezze lasceranno il posto alla concretezza. Dal 16 febbraio, tutte le relazioni che hanno avuto momenti di discussione riusciranno a confrontarsi in modo più costruttivo. Aspettate una settimana, pensate bene a cosa dire per chiarire una relazione e se poi ci sono state problematiche, finalmente ci sarà un compromesso fruttuoso per tutti. Libera la mente sul lavoro: è necessario ritrovare un equilibrio, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Scorpione, ansie e arrabbiature andrebbero accantonate, ma tu sai come sei fatto: quando c’è un’ingiustizia o sei preso in mezzo a una diatriba, te la prendi sempre e non riesci a far finta di nulla. La settimana è utile per risolvere anche questioni nate in passato, tuttavia sei tra quei segni che, tra pochi giorni, se hanno qualche remora nei sentimenti, diranno tutto quello che pensano. Le coppie devono forse riequilibrare il rapporto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

