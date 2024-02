Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 febbraio 2024/ L’Ariete miete successi e il Cancro è un po’ troppo veemente

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vince, il Toro deve far quadrare i conti

Ariete, non è escluso che tu possa vincere una sfida in questa settimana! Perché è vero che ci sono state tensioni, ma forse dovevi dare un esame o metterti alla prova. Ora l’esame è arrivato e potrai avere soddisfazioni, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è da dire, che dal punto di vista fisico, le ultime settimane sono state davvero difficili.

Toro, si inizia la giornata con qualche nuvoletta, ma guardiamo il futuro con ottimismo! Ci sono tante spese per la casa e forse è importante attuare una specie di spending review e considerare le necessità di tutti i giorni. Hai un atteggiamento molto battagliero, a differenza dell’inizio del mese, e questo conferma ciò che l’Oroscopo di Paolo Fox dice da giorni: prima parte di febbraio di ascolto e seconda di attacco, in particolar modo se devi fronteggiare un’accusa.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli cercano nuove strade, il Cancro sia meno aggressivo

Gemelli, momento particolare: chi vuole farsi sentire è pronto a parlare! I Gemelli hanno sempre bisogno di buoni stimoli e la cosa più importante, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, è ritrovare la curiosità e, quando c’è un argomento interessante, la loro fantasia si scatena. La stessa cosa vale per l’amore: se incontrano qualcuno di misterioso e difficilmente decifrabile si appassionano. Potrebbe esserci una lotta con qualcuno che è contrario alle tue idee. Chi si è impegnato molto, lavorativamente, da giugno vorrà cambiare o rimettere in ordine la propria vita, rinunciando a progetti. Attenzione però: è vero che c’è una grande stanchezza, ma l’inattività per te è impensabile. Cerca piuttosto di selezionare solo ciò che è più conveniente, soprattutto a livello economico.

Cancro, la risoluzione delle controversie sarà più semplice dalla seconda parte di febbraio. Proprio per questo, l’Oroscopo di Paolo Fox invita a non essere troppo aggressivi verso le provocazioni recenti e anche ad accantonare le istanze di gelosia che hanno ostacolato l’amore. Venere è dissonante: non significa che le coppie siano tutte in crisi, tuttavia ci sono state delle parole di troppo.











