Oroscopo Paolo fox di oggi 9 febbraio 2024/ Ritorni di fiamma per il Capricorno e i Pesci sono angustiati

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vuole cambiare, il Capricorno vuol liberarsi da troppe incombenze

Sagittario, sei in cerca di nuove situazioni e hai il desiderio di cambiare la tua vita. Fatto per nulla insolito per questo segno che ha bisogno di cambiare, altrimenti si annoia. Con il cielo descritto dall’Oroscopo di Paolo Fox, è importante affrontare le problematiche con saggezza. Le tensioni in amore si possono placare con qualche iniziativa simpatica.

Capricorno, c’è la necessità di liberarsi un peso eccessivo che sovraccarica. Tuttavia, questo è un anno importante perché ti offre tante possibilità e ti pone al centro del mondo, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. Non dimenticare l’amore e la famiglia, soprattutto per chi ha rinunciato a un sentimento: i passi indietro sono in agguato! I single si diano da fare, invece.

Acquario, non ci saranno grosse novità lavorative prima della fine di maggio. Se poi non sei riuscito a ottemperare un impegno, cerca di risolvere. Ciò che invece è molto positivo, in questo momento, è l’ambito dell’amore, da scrivere in caratteri aurei! È vero che il lavoro dà preoccupazioni, ma potresti consolarti con una bella relazione, anche solo un’amicizia amorosa, di quelle che non impegnano ma accendono la passione, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, c’è qualcosa da risolvere e quando hai dei problemi ti defili. Così, in queste giornate, qualcuno potrebbe chiederti se ci stai con la testa. Le trattative di lavoro vanno concluse entro maggio, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox, ma non dimenticarti dell’amore! Tra qualche settimana Venere sarà con te e ti chiederà una dichiarazione. Tutti i nuovi incontri, per i prossimi due mesi, sono molto importanti, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

