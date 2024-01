Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 gennaio 2024/ Capricorno, cura il fisico! Pesci sull’orlo di una crisi di nervi

Oroscopo Paolo Fox: tantissimi pianeti in Sagittario, il Capricorno tuteli la forma fisica

Sagittario, è vero che Venere, Mercurio e Luna sono nel tuo segno e questo è un elemento di forza, però bisogna sempre ricordare che c’è quel Saturno è dissonante: al momento, molti Sagittario non dovrebbero lamentarsi perché c’è un sentimento appagato e il lavoro va avanti, eppure sentono dentro qualcosa che non va: questo capita quando la ripetitività di certe situazioni inizia ad affliggere la vita e quando la noia sale oltre un certo livello. Colpa di Saturno in quadratura? Probabile, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Mettersi in gioco è la chiave vincente per i prossimi mesi.

Capricorno, tu che sai già quello che devi fare e soprattutto quello che dovrebbero fare gli altri, in questi giorni sei in grado di pianificare il futuro. Cosa bisognerebbe fare di più? Per esempio tutelare la forma fisica, perché sono tanti i nati Capricorno che si sono lasciati andare e che hanno deciso di dare la priorità al lavoro e di mettere da parte tutto il resto, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se desideri confrontarti con qualcuno che ti deve qualcosa, fai le tue richieste! Il consiglio è di muoversi con raziocinio.

Acquario, le scelte che fai in questo momento sono importanti. Si recupera, Venere è favorevole e, rispetto al mese scorso, tanti sono pronti all’azione. Un’agitazione positiva che muove le acque anche nell’ambito del lavoro, dove l’Oroscopo di Paolo Fox è convinto che, entro maggio, alcune situazioni cambieranno. Forse non ce la fai a fare tutto e dovrai rinunciare a qualcosa oppure semplicemente troverai l’occasione giusta per iniziare un nuovo progetto. I sentimenti sono più caldi rispetto al mese passato e potresti sentirti coinvolto in una nuova storia. Bisogna amministrare con cautela le finanze, per colpa del solito Giove contro.

Pesci, c’è una grande agitazione con Mercurio, Luna e Venere. Se scarichi tensione sul partner e sui familiari sono dolori, anche perché, dal 23 di questo mese, gli accordi saranno migliori, le preoccupazioni meno intense e avrai davvero modo di fare delle scelte più consapevoli. Se agiti le acuqe in maniera eccessiva, rischi di passare dalla parte del torto anche se hai ragione. Sono giornate faticose e nervose, in cui probabilmente vorresti anche fare una vita diversa oppure ti trovi in una condizione tale per cui tutto quello che porti avanti ti soddisfa solo a metà. Ancora una volta l’Oroscopo di Paolo Fox ti chiede di essere cauto, perché la fine del mese porterà quella serenità e quel miglioramento che ora sembrano mete lontane da raggiungere. Pazienza e prudenza!











