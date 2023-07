Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 luglio 2023/ L’Acquario butterebbe tutto all’aria, i Pesci fanno bilanci amorosi

Luna in Ariete, ovvero in un segno di fuoco: rovente come quest’estate. Anche oggi, domenica 9 luglio 2023, l’Oroscopo di Paolo Fox ci dà le indicazioni astrologiche dalle frequenze di Radio LatteMiele. Come sarà la giornata per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione?

Sagittario, questo è un cielo importante e può arrivare una conferma: Luna e Venere sono in ottimo aspetto a Marte. Non puoi stare chiuso in casa, a meno che non ci siano grandi problemi. Tu hai una grande capacità di espansione, anche a livello di amicizie e di lavoro. Queste stelle svolgono un’azione veramente importante per cercare di farti capire che il lavoro conta, i soldi contano,ma anche l’amore è importante, sprona l’Oroscopo di Paolo Fox! Se c’è insofferenza a livello passionale, questa Venere dice di cambiare rotta!

Capricorno, stop in questa domenica: pausa di riflessione e ricarica le energie. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu oggi non debba lavorare troppo e stancarti eccessivamente. Potrebbe essere interessante pensare a una questione di famiglia: se per esempio lavori con fratelli e parenti, costruire qualcosa insieme, rafforzando un’unione, è il pensiero prevalente di molti nati sotto il segno del Capricorno. Chi ha lottato contro un socio infedele oppure da tempo si sente circondato da persone poco chiare, prima o poi dovrà darci un taglio.

Acquario, speriamo che ci sia tanta voglia di fare e che questo senso di ribellione che provi ogni giorno, sia in qualche modo dosato, perché altrimenti, se fosse per te, butteresti all’aria tutto e all’Oroscopo di Paolo Fox non sembra il caso di farlo, soprattutto per chi non ha risorse e certezze, ma anche per chi ha più di cinquant’anni. Per i più giovani che hanno iniziato un progetto di lavoro, non è che si debba fare un salto nel buio, ma in questo caso si possono tentare strade inesplorate.

Pesci, queste stelle parlano di un “ritorno in scena”, fra fine estate e autunno. L’Oroscopo di Paolo Fox sconsiglia azioni che pesano troppo e che possano comportare dei rischi: è comprensibile che tu abbia, nei confronti degli altri, un atteggiamento sempre molto amorevole, però quando tu stai male, ci sono persone altrettanto affettuose che ti salvano? Se la risposta è sì, va bene, ma se senti che questo “conto” non finisce alla pari, è normale che adesso tu ti metta a caccia di sensazioni speciali, anche sotto il profilo della sessualità.











