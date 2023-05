Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Stiamo per entrare nel vivo dei grandi cambiamenti di maggio, anche se ne abbiamo già avuto uno: l’ingresso di Venere in Cancro. L’Oroscopo di Paolo Fox ci spiega i transiti planetari che giornalmente influenzano i segni zodiacali, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo cosa accade oggi, martedì 9 maggio 2023, ad Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete oggi dovrebbe essere cauto, il Toro esplori la propria interiorità

Ariete, questo cielo porta una grande capacità d’azione, ma l’Oroscopo di Paolo Fox conviene sul fatto che anche tu sia fatto di carne e ossa e se vedi che fisicamente c’è un problema e non ce la fai a fare tutto, vai con calma. In realtà, più che un’attività fisica, c’è n’è una mentale smodata e bisognerebbe essere un po’ cauti, tanto più che, dal punto di vista fisico, è probabile che ci sia un piccolo stop. L’amore non si ferma!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Toro, sei governato da Venere che, in astrologia, rappresenta bellezza ed estetica, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Al Toro piace ogni tanto cambiare look oppure, per motivi di lavoro o personali, adora stupire gli altri: la sera un bel completo elegante, di giorno un look più dimesso sul lavoro, ma è certo che la tua immagine conta sempre. C’è anche chi, sulla propria immagine, costruisce un’impresa, ma ora è importante coltivare ciò che senti dentro. Giove rappresenta la fertilità e il fatto che, tra otto giorni, sia nel tuo segno permette un ampio spettro di azione.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli non devono cadere nella routine, il Cancro ha una bellissima Venere per innamorarsi

Gemelli, resti uno sei segni forti dello zodiaco, anche perché tu hai la grande capacità di farti scivolare addosso le cose, ricorda l’Oroscopo di Paolo Fox. La curiosità è la molla che ti spinge a portare avanti tanti progetti e, se questa spinta manca, allora sono dolori, perché le giornate sono sempre tutte uguali, le persone che incontri non ti danno stimoli o almeno a te pare così. È normale se in questi giorni dovrai rivedere un accordo, una questione di lavoro.

Cancro, siete quasi sul podio! L’Oroscopo di Paolo Fox vi aveva anticipato che da maggio, piano piano, sarebbero state risolte tante situazioni. Chi ha una vita costante, con partner e lavoro fisso, forse non se ne accorgerà, anche se ultimamente non è stato in perfetta forma, ma chi è rimasto bloccato, ora sente che qualcosa si muove: piccole riconferme e opportunità. Visto che Venere transita nel segno, sfruttala per innamorarti!











© RIPRODUZIONE RISERVATA