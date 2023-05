Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Stiamo per entrare nel vivo dei grandi cambiamenti di maggio, anche se ne abbiamo già avuto uno: l’ingresso di Venere in Cancro. L’Oroscopo di Paolo Fox ci spiega i transiti planetari che giornalmente influenzano i segni zodiacali, dalle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo cosa accade oggi, martedì 9 maggio 2023, a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario vive uno spirito libero, il Capricorno può avere qualche problema con i sentimenti

Sagittario, è un giorno efficiente: hai vissuto momenti di calo, ma ora va meglio. Ritrovare il contatto con la natura: questa è una cosa che l’Oroscopo di Paolo Fox chiede sempre ai nativi del segno. Ovviamente, ognuno potrà agire in base alla propria vita o all’età, però avere un rapporto bello con tutto ciò che circonda, è inevitabile per stare bene: il Sagittario non è un intimista come il Capricorno, il Cancro o altri segni, ma è vuole darsi alla gente, essere generoso e, in qualche modo, cavalcare anche l’onda di un’idea che potrebbe portare lontano. Questo spirito idealista non va bloccato!

Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Capricorno, tante volte l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato di un grande maggio. Il Capricorno è di poche parole e non ama lunghi sproloqui: quello che dice fa e detesta le persone che dicono e non fanno, che promettono e non mantengono. Questo cielo, dal punto di vista sentimentale, può colpire quelle storie in cui una certa latitanza del partner ha preso il sopravvento. Nei prossimi giorni, in coppia, c’è qualcosa da chiarire.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario è teso ma ha una buona giornata, i Pesci hanno una bella Venere

Acquario, questo è un martedì interessante che comunque deve fare i conti con una forte agitazione. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di evitare le polemiche: anche se sei arrabbiato per qualcosa che non è andato bene, rischi di mettere a soqquadro tutta una situazione. Questo non è il periodo giusto per mollare la presa e giugno lo sarà ancora meno. È vero che puoi apportare delle modifiche, farti avanti, importi, ma attenzione perché c’è anche un discorso di soldi da fare. Soprattutto nel lavoro, alzarsi, andarsene e mettere a rischio qualche certezza può essere un problema.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 maggio 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Pesci, l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tu abbia già un riferimento affettivo e comunque questa bella posizione di Venere ti regala qualcosa di più. Saturno in transito nel segno consolida i legami buoni, annulla quelli che non funzionano e tanta chiarezza va fatta in questo momento: al punto che potresti anche decidere di cambiare tutto oppure di porre nuove regole e condizioni a un contratto che rinnoverai solo se ne vale la pena. Questa Venere, in amore, non solo è molto intrigante, ma porta anche emozioni sincere: le coppie che hanno avuto problemi, potrebbero anche avere un ritorno di fiamma importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA