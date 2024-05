Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 maggio 2024/ L’Acquario rinasce: chi deve rimandare tutto al weekend?

Terminato il novilunio in Toro, i segni d’aria possono recuperare, specialmente l’Acquario. La Luna in Gemelli è invece ostile a Scorpione e Sagittario: cercate di non strafare e rimandate tutto al weekend, se possibile.

La Bilancia ha una bella Luna, lo Scorpione è risentito. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Bilancia, la Luna in Gemelli ti illumina: sfrutta oggi e domani per incontrare persone che ti interessano, perché il weekend sarà un po’ più ombroso. Due giorni che consentono un bello sguardo sul futuro e la consapevolezza di alcune cose che avevi lasciato sospese. Vivrai più liberamente, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, senza farti attanagliare dai sensi di colpa.

Oroscopo Branko, oggi 9 maggio 2024/ Ariete carismatico, Cancro vuole staccare la spina e...

Scorpione, due giorni un po’ agitati, in cui è meglio non farsi trascinare in polemiche inutili, provocate dai pianeti in opposizione. Sei permaloso e non accetti di essere criticato, per quanto cerchi di farti scivolare le cose addosso. se devi viaggiare porta solo lo stretto necessario e non affaticarti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox, oggi 9 maggio 2024/ Ariete romantico, Cancro insoddisfatto: i top e flop

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario rimandi a lunedì, il Capricorno agisca subito

Sagittario, sono giornate confuse e c’è qualche problema da sistemare. Se devi presentare un progetto o fare una proposta, aspetta, consoglia l’Oroscopo di Paolo Fox: lunedì 13 e martedì 14 avrai un cielo migliore per queste questioni. Oggi e domani sono giornateun po’ pesanti: cerca di non strapazzarti troppo. Meglio il weekend e ricordati di concludere le faccende di lavoro entro la fine di maggio.

Capricorno, meglio fare le cose prima del weekend, perché sarà un po’ confuso, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. Arriverai a venerdì stanchissimo ma ne sarà valsa la pena! Amore in auge: potrebbe esserci un ritorno di fiamma o di qualcuno che hai già conosciuto in passato. Attenzione alle spese per la casa, ristrutturazioni e ammodernamenti.

Branko, oroscopo della settimana 10-16 maggio 2024/ Cancro e Vergine in relax, Pesci baciati dall'eredità e..

Una bella ripresa per l’Acquario, i Pesci sono un po’ agitati. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Acquario, si riparte dopo un novilunio in Toro molto pesante e da qui fino alla fine della settimana avrai delle buone occasioni per fare chiarezza nei sentimenti. I contrasti più accesi possono esserci con Scorpione e Leone: evita di polemizzare troppo, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci, giornata un po’ agitata, ma questo non peserà sulla tua capacità di azione. se devi discutere il weekend è il momento giusto, mentre oggi e domani potresti essere inconcludente: cerca di rimandare tutto ciò che è un po’ spinoso a sabato e domenica. Rimangono in piedi le relazioni che funzionano, mentre Giove opposto, dalla fine del mese, porterà alla chiusura tutte quelle storie che non stanno più in piedi, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

© RIPRODUZIONE RISERVATA