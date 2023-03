Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2023/ Ariete, Toro, Gemelli, Cancro

Con l’arrivo di marzo sono partiti anche i primi importanti cambiamenti planetari dell’anno. Abbiamo infatti appena inaugurato il nuovo transito di Saturno: il pianeta lento è passato dall’Acquario ai Pesci e vi sosterà per circa due anni e questo è solo l’inizio, perché ci sarà ancora da vedere cosa faranno Marte e il lontano Plutone. Nel frattempo, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, di oggi, giovedì 9 marzo 2023, e le indicazioni delle stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariete vuole fare cose nuove, il Toro può aver ottenuto incarichi pieni di responsabilità

Ariete, un cielo veramente importante e che, se ben sfruttato, può portare lontano, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Ci sono poi delle variabili: chi è più giovane magari punta a un grande amore oppure vuole confermare un primo lavoro, mentre chi è più maturo potrebbe anche pensare di cambiare vita e fare finalmente quello che desidera. Tanti hanno cambiato stile di vita, negli ultimi due anni e molti si sono persino allontanati dalla città, per stare meglio. L’Ariete comunque deve rimanere in attività, non è il tipo di stare in cima a una montagna senza alcun tipo di riferimento, ma si può dire che tutto ciò che è nuovo e incuriosisce può essere spinto.

Toro, responsabilità importanti per chi si è preparato bene nel passato ed è chiaro che un incarico può cambiare la vita. Venere sarà nel segno dalla seconda metà di marzo e questo transito sarà molto rilevante, perché l’Oroscopo di Paolo Fox ci ricorda che il Toro è governato da Venere. Il segno del Toro ama l’estetica, la moda e ama anche apparire: Venere è tutto questo, ma in un segno di terra questo si traduce in modo concreto. Molti stilisti, per esempio, sono di questo segno zodiacale e quindi i più fortunati potrebbero anche creare un business sulla base di questa predisposizione. Spese possibili per la casa, per trasformazioni in corso: novità.

Oroscopo Paolo Fox: i Gemelli dovranno trovare la strada giusta, il Cancro ha Sole e Venere un po’ in agitazione

Gemelli, un giovedì da vivere con positività. Vi ricordate quando l’Oroscopo di Paolo Fox vi ha parlato di un transito di Saturno nervoso? È appena cominciato, ma questo non vi deve spaventare, tuttavia ci potrebbe essere da fare un incontro, con un capo o con una persona interessante, con qualcuno che, insomma, possa dare uno sviluppo a una situazione sempre nuova. I Gemelli detestano annoiarsi! Quindi, pur di far qualcosa, si muovono, ma l’importante è, a questo punto, cercare la traiettoria giusta.

Cancro, oggi Sole e Venere in aspetto un po’ agitato e quindi: no ai ripensamenti in amore, no ai vittimismi, no alle gelosie estreme, segnala l’Oroscopo di Paolo Fox. Sei una persona estremamente responsabile, anche se delle volte ti carichi di responsabilità non tue. Saturno in transito finalmente attivo protegge per due anni: anche se ancora non hai trovato un accordo, si è già mosso qualcosa e c’è chi ha già avuto una riconferma e chi l’avrà.











