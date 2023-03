Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Con l’arrivo di marzo sono partiti anche i primi importanti cambiamenti planetari dell’anno. Abbiamo infatti appena inaugurato il nuovo transito di Saturno: il pianeta lento è passato dall’Acquario ai Pesci e vi sosterà per circa due anni e questo è solo l’inizio, perché ci sarà ancora da vedere cosa faranno Marte e il lontano Plutone. Nel frattempo, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, di oggi, giovedì 9 marzo 2023, e le indicazioni delle stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo Paolo Fox: il Leone non può fare a meno dell’amore, la Vergine attua una strategia di attesa

Leone, una giornata buona per i rapporti interpersonali e di amicizia e l’Oroscopo di Paolo Fox si augura che tanti ritrovino la voglia di amare. È difficile, in questo periodo, stare lontano di sentimenti: chi non ha una storia, potrebbe guardarsi attorno, ma senza concedersi del tutto, perché il Leone si offre a chi è convincente e non si mette insieme al primo arrivato, per paura di restare solo. Evidentemente, alcune decisioni e scelte andranno fatte al più presto, proprio perché Giove è incandescente e in questo periodo, almeno fino al 15 maggio, protegge.

Vergine, resti in attesa di novità. Sei un abile stratega, afferma l’Oroscopo di Paolo Fox, perché quando c’è qualcosa che non funziona, aspetti che sia il “nemico” a muoversi, per poter agire in maniera concreta e diretta. Il cielo dei sentimenti è tranquillo, ma non è ancora così passionale come lo sarà nella seconda parte del mese. Se questa giornata è un po’ monotona, cerca di rimetterti in gioco facendo delle cose in più. D’altronde sei molto curioso e ti piace esplorare mondi nuovi.

Oroscopo Paolo Fox: la Bilancia forse dovrà scusarsi, lo Scorpione non deve pensare al passato in amore

Bilancia, con le opposizioni planetarie, non significa che si commettano errori, ma può indicare la necessità di chiedere scusa, se ultimamente alcune situazioni non sono state gestite con attenzione. Il rischio di fare e parlare troppo e di esagerare, anche nella valutazione delle persone e delle situazioni che ti circondano, è sempre molto alto. Comunque, le conferme arriveranno, promette l’Oroscopo di Paolo Fox, qualche tensione però resta.

Scorpione, cos’è accaduto nel passato? Tu punti molto sui sentimenti, ma se rimani offeso, se una persona ti tradisce, un po’ perdi tempo ad aspettare una vendetta e un po’ quelli che vengono dopo pagano lo scotto della tua reticenza. L’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti i nati Scorpione che hanno vissuto, nel passato, qualche momento difficile, a rimettersi in gioco! Chi non ha fatto una scelta di lavoro, la farà a breve.











