Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Con l’arrivo di marzo sono partiti anche i primi importanti cambiamenti planetari dell’anno. Abbiamo infatti appena inaugurato il nuovo transito di Saturno: il pianeta lento è passato dall’Acquario ai Pesci e vi sosterà per circa due anni e questo è solo l’inizio, perché ci sarà ancora da vedere cosa faranno Marte e il lontano Plutone. Nel frattempo, scopriamo l’Oroscopo di Paolo Fox, da Radio LatteMiele, di oggi, giovedì 9 marzo 2023, e le indicazioni delle stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox, 8 marzo 2023/ Classifica segni I Fatti Vostri: da Cancro a...

Oroscopo Paolo Fox: il Sagittario è un po’ spiazzato, il Capricorno affronta qualche conflitto

Sagittario, pausa di riflessione quasi forzata, dopo gli eventi di fine febbraio che un po’ hanno spiazzato la vita. Il compito di questo Saturno dissonante non è certo quello di fermarti, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox, anche perché i Sagittario non si fermano mai, ma è quello di farti rendere conto che alcuni appoggi e alcune situazioni non sono più presenti o come prima. Devi lavorare, nonostante un po’ di tensione o amarezza che bisogna cercare di superare. Impegni per il futuro? Potrebbero essercene parecchi.

Orocopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno, giornata preludio di una nuova settimana che potrebbe evidenziare alcuni conflitti. C’è da dire che tu hai le spalle larghe e quindi è difficile buttarti giù e quasi impossibile, se guardiamo le stelle da maggio in poi. Tuttavia qualche piccolo fastidio può capitare: con Ariete e Cancro qualche discussione, mentre il segno del Toro non rappresenta un problema, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox: un cielo sereno per l’Acquario, per i Pesci inizia la riscossa

Acquario, questo cielo regala serenità e l’Oroscopo di Paolo Fox auspica che ti porti lontano, non solo a livello emotivo, ma anche fisico: mettiti in gioco, magari viaggia se possibile, anche un piccolo weekend. Cambia aria! Guardare le cose da un altro punto di vista è sempre molto importante. Chi cerca una nuova relazione avrà tutta la primavera a suo favore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 marzo 2023/ Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione

Pesci, ecco arrivato il momento della riscossa, ma sarà pacata, lenta, graduale e infine vincente, promette l’Oroscopo di Paolo Fox. Lo dice Saturno che, entrando nel segno, invita a tagliare i rami secchi. Quello che stai vivendo adesso è un momento di grande ricerca, magari di una nuova stabilità, di un nuovo programma o di un nuovo progetto: a breve, arriveranno delle soluzioni. Poi ci sarà anche chi dovrà chiedere un cambiamento di lavoro per motivi personali: sei una persona che si dona molto agli altri, soprattutto a chi ami, ma ricorda anche di ricaricare le energie, di tanto in tanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA