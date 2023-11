Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023/ Nuovi contatti per il Sagittario, ostacoli per il Capricorno

Oroscopo di Paolo Fox: Mercurio porta il desiderio di conoscenze per il Sagittario, il Capricorno oggi ha la Luna storta

Sagittario, telefonate per un progetto o una proposta. L’amore è importante, ma per te amore è anche amicizia. È chiaro che la persona che ami ha un altro senso, ma tu ami anche chi ti dà una mano nell’ambito del lavoro, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox. Mercurio torna attivo e questo significa che c’è grande voglia di ampliare il giro delle conoscenze: i Sagittario si lanciano anche in situazioni che non conoscono, grazie al loro spirito avventuroso, e questo è sintomo di fortuna.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 5 ottobre 2023/ L'Acquario migliora in amore, mattinata di stress per i Pesci

Capricorno, capitano giornate in cui si perdono le staffe e anche tu che sei una roccia puoi perdere il lume della ragione o, perlomeno, sentirti confuso per qualche attimo. Il quadro generale resta favorevole e tutto è nelle tue mani, tuttavia questa Luna contraria invita a non strafare: motivo per cui questa settimana l’Oroscopo di Paolo Fox non ti ha messo alto in classifica, ma un po’ più giù. Le giornate di oggi e domani sono le più critiche, come se dovessi lottare per ottenere un vantaggio. Si spera che, in amore, ci sia la persona giusta al tuo fianco, perché sarai molto critico anche da questo punto di vista, nei prossimi giorni.

Oroscopo Paolo Fox: l’Acquario migliora da fine mese, i Pesci sono sostenuti da un bel cielo

Acquario, gli inizi di novembre non sono proprio super, in particolare per chi avrebbe dovuto iniziare un progetto che forse è stato rimandato: c’è molta tensione nell’aria. Così come la fine del mese sarà invece molto interessante, questo periodo comporta invece dei ripensamenti e l’Oroscopo di Paolo Fox invita soprattutto chi ha dei dubbi in amore, a non esagerare nelle riflessioni amare. Per quanto riguarda le questioni economiche, bene cercare di equilibrare entrate e uscite.

Pesci, il valore di un’amicizia e di un amore tornano protagonisti in questo periodo. L’Oroscopo di Paolo Fox invita tutti i nativi del segno a contare non solo su questa fine dell’anno, ma anche sui primi mesi del prossimo: intuizioni favorite, novità e intrighi d’amore! Ci sarà l’esigenza di stare accanto a persone che sono solidali, perché il segno dei Pesci non ha più voglia di perdere tempo e forse si è accorto di aver dato più di quello che ha ricevuto. Visto il cielo positivo delle prossime settimane, bisogna solo darsi da fare e aprire il cuore a nuove prospettive.











© RIPRODUZIONE RISERVATA