Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023/ Venere mette alla prova l’Ariete e cura il cuore dei Gemelli

Oroscopo Paolo Fox: periodo dinamico ma ostico per l’Ariete, il Toro stia lontano dai “nemici”

Ariete, questo è un periodo che conferisce forza, dinamismo e grande capacità di azione, anche se vai sempre di corsa, vuoi ottenere tante cose e questo non è sempre facile. L’Oroscopo di Paolo Fox spera che sia arrivata anche una buona notizia e tuttavia ti mette in guardia dalle relazioni che non funzionano. In amore ci va molta pazienza: Venere inizia un transito che mette alla prova alcune coppie. Nella migliore delle ipotesi, pur essendoci un grande amore, non ci sarà tempo per stare insieme e questo potrebbe essere un fastidio da evitare.

Toro, qualche uscita di troppo per la casa e qualche tensione che riguarda la coppia: molti Toro, in questi giorni, si chiederanno se stanno con la persona giusta e se sono in linea con i pensieri del partner. Forse ci sono delle incertezze che non hai causato tu. L’Oroscopo di Paolo Fox ritiene sempre che il Toro dovrebbe tenersi lontano dalle malelingue, dalle persone che non sono positive. Viviamo in una società dove il senso di rivalsa domina rispetto alla comprensione: se pensi che ci siano delle persone contro di te, cerca di evitarle.

Gemelli, un cielo migliore, anche se in famiglia ci sono stati dei problemi e forse anche dei ritardi nell’ambito del lavoro. La tua voce può essere ascoltata di più. Ora Venere inizia un transito molto importante e questo potrebbe essere positivo soprattutto per coloro che hanno vissuto una crisi nel passato: sarà possibile riprendere le redini di una situazione, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, le piccole preoccupazioni ci sono sempre anche perché sei una persona molto sensibile e ti basta poco per cambiare umore, come una frase detta male o uno sguardo non convincente. Nei rapporti genitori e figli, ma anche nelle relazioni in cui ci sono stati segreti e prolungati silenzi, sarebbe il caso di parlar chiaro e l’Oroscopo di Paolo Fox lo dice a ragion veduta, perché Venere ha iniziato un transito di riflessione, per quanto riguarda l’amore.

