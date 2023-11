Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 novembre 2023/ Venere promette bene per la Vergine e consola già la Bilancia

Oroscopo Paolo Fox: il Leone si comporta come un Acquario, buone le relazioni per la Vergine

Leone, sei diventato molto critico nei confronti degli altri: hai un atteggiamento dissacrante e quindi vuoi buttare all’aria ipocrisie e convenzioni. L’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che Leone e Acquario sono segni opposti dello zodiaco e gli opposti si attraggono, quindi anche il Leone ha quella vena un po’ uraniana e folle dei nati Acquario che porta verso l’anticonformismo. Questa situazione astrologica per il Leone è importante, ma attenzione a non esporsi troppo. Quelli che lavorano a contratto o a provvigione forse vogliono rivedere tutte le regole del gioco e avranno un’opportunità in più

Vergine, sono favoriti quelli che cercano nuovi indirizzi. Saturno opposta invita a scaricare impegni che però poi sono sempre lì: è molto difficile adesso evitare di impegnarsi. Ad ogni modo, l’Oroscopo di Paolo Fox mette l’accento sulla situazione amorosa, perché a dicembre avremo una Venere molto bella: le amicizie che nascono in questo mese di novembre sono importanti per il futuro.

Bilancia, avere una Venere favorevole significa ritrovare un po’ di tranquillità anche perché è il tuo pianeta guida, specifica l’Oroscopo di Paolo Fox. Questo giorni sono belli se intendi riscoprire l’amore, se intendi vivere in maniera più tranquilla e se c’è la necessità di recuperare un rapporto: se una persona al tuo fianco non ti sembra giusta, prima di buttare all’aria tutto, parla e cerca di capire.

Scorpione, è un cielo già migliore rispetto agli inizi di ottobre e quindi, a distanza di un mese, possiamo dire che hai più certezze: un progetto che si sembrava particolarmente complicato da gestire, si sta rivelando importante. Il prossimo dicembre avvicinerà le persone che sono state lontane e quindi l’invito dell’Oroscopo di Paolo Fox è soprattutto rivolto a chi è solo: fin da ora cercate nuovi orizzonti!

