Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2023/ Nodi al pettine per i Gemelli e buona fortuna per il Cancro

Oroscopo Paolo Fox: l’Ariede perde Venere ma guadagna Marte, il Toro migliora dalla metà della settimana

Ariete, questa settimana guadagnerai qualcosa in più, come la tranquillità e la saggezza, perché, a breve, Marte non sarà più in opposizione. Perdi però l’appoggio di Venere che, in qualche modo, regola i sentimenti e quindi l’Oroscopo di Paolo Fox ritiene che la maggioranza dei nati Ariete, a partire da oggi, darà più spazio al lavoro: ci saranno delle questioni da risolvere, da questo punto di vista. Continua comunque una grande crescita che viene affrontata con grande coraggio: l’Ariete vuole superare i propri limiti e cercare delle soluzioni.

Toro, c’è una Luna particolare in questa giornata ed è normale che tu sia affaticato: tutto è nelle tue mani! Giove e Saturno sono favorevoli, quindi ce la fai, però potresti anche sentirti molto agitato. Devi far fronte a problemi familiari, d’amore, di lavoro, tutto in prima persona e, probabilmente, ti saresti anche aspettato un aiuto in più. Martedì e mercoledì sono due giornate buone, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: se sei in ansia per una persona e hai avuto delle difficoltà, già dalla seconda parte della settimana riceverai una buona notizia.

Gemelli, settimana da prendere con le pinze con i nodi che vengono al pettine. Uno stato di disagio e tensione è possibile, ma non preoccuparti che sei comunque tu a governare il gioco. L’Oroscopo di Paolo Fox però ritiene che se ci saranno delle persone contro o tu stesso avrai voglia di dire delle cose, non le terrai dentro, ma soprattutto tra martedì, mercoledì e giovedì, dirai tutto quello che pensi, con il rischio anche di innervosirti. Attenzione quindi alle storie d’amore che hanno avuto qualche problema nel passato.

Cancro, giornate di recupero con un Marte finalmente favorevole dal 12. Torna un po’ di vitalità e di buona fortuna, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox, e soprattutto chi ha lavorato tanto, ma si è visto riconosciuto poco, potrà finalmente ottenere qualcosa in più. Si può pensare che funzioni anche meglio una storia d’amore: conferme in arrivo per tutti!











