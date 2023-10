Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 ottobre 2023/ Venere lascia il Leone, dopo mesi, ed entra in Vergine

Oroscopo Paolo Fox: il Leone è tuttofare e nervoso, benvenuta Venere in Vergine

Leone, c’è troppa agitazione nell’aria. Se hai accettato incarichi importanti, ma anche di grandi e gravi responsabilità, è normale che tu sia un po’ infastidito, soprattutto se ritieni di dover fare tutto da solo, senza l’aiuto di nessuno. L’Oroscopo di Paolo Fox ribadisce poi questo tema dominante degli ultimi mesi, ovvero che alcune amicizie non si sono rivelate sincere. Venere termina il lungo transito nel tuo segno: si spera che abbia portato l’amore e che tu non ti sia solo consolato accogliendo i complimenti di tanti ammiratori. È tempo di farti valere nei sentimenti.

Vergine, accogliamo con un applauso Venere nel tuo segno zodiacale e Marte che, dal 12, regalerà energia. Addirittura, tra il 10 e l’11, avremo Venere e Luna nel tuo cielo, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox. Fare tutto quello che hai in mente non è semplice, con Saturno in opposizione, ma i pianeti nel tuo segno saranno in buon aspetto a Giove. Ecco perché ci saranno dei cambiamenti anche nello stile di vita: tutto quello che ti creava dei problemi sarà allontanato. È strano per una persona come te, molto attenta ai dettagli e razionale, vivere alla giornata, però un po’ è quello che tanti nativi del segno stanno facendo: hanno capito, probabilmente, che prendersela per tutto non conviene e così, ogni tanto, è meglio farsi scivolare le cose addosso.

Bilancia, novità: Marte finalmente esce dal segno, il 12. Questo comporta un miglioramento generale anche per quanto riguarda la forma fisica e l’Oroscopo di Paolo Fox sostiene che già dal fine settimana avrai qualcosa di più. Bisognerebbe ritrovare un po’ di tranquillità in amore. Sole e Mercurio nel tuo segno rappresentano la necessità di porti nuovi obiettivi nell’ambito del lavoro, dove, di recente, ci sono state delle battaglie da affrontare. Addirittura c’è chi ha vuotato il sacco e ha detto tutto quello che pensava, con un atteggiamento di grande forza che è stato notato, fin dai primi mesi dell’anno, e che tuttavia ha comportato la nascita di alcune inimicizie. È quindi importante capire a chi affidarsi nel corso delle prossime settimane.

Scorpione, Marte sarà nel tuo segno dal 12: aumenta la grinta! È un Marte favorevole perché sarà in ottimo aspetto a Saturno: se hai fatto delle scelte che pensavi fossero sbagliate o che non ti hanno ancora dato dei risultati, l’Oroscopo di Paolo Fox ti assicura che i risultati arriveranno e saranno molto positivi. Già dal 23, avrai la voglia di rimetterti in gioco e la capacità di pensare in maniera più ottimista rispetto al futuro. Torna anche l’amore nella tua vita o, quantomeno, un atteggiamento più accomodante verso i sentimenti.











