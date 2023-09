Oroscopo Paolo Fox di oggi 9 settembre 2023/ L’Ariete è insidiato solo da Marte, il Toro riprende quota

Oroscopo Paolo Fox: contrattempi dovuti alla fretta dell’Ariete, il Toro aspetti il 15

Ariete, ecco due giornate importanti: l’Oroscopo di Paolo Fox ha parlato spesso di un Marte opposto che rappresenta fastidi e incidenti di percorso. L’Ariete, così precipitoso, nel fare e nel portare avanti le proprie idee, ogni tanto commette degli errori oppure si affatica troppo: questo è l’unico punto debole di un cielo che vede favorito il settore dei contatti, delle amicizie e quindi meglio fare le cose con calma, ricordando che domenica sarà una giornata importante anche per l’amore.

Toro, questo cielo rappresenta una sorta di rinascita: ognuno ha il proprio cielo personale, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox, però Giove, Sole, Mercurio, Saturno in aspetto buono fanno prospettare quell’evoluzione, preannunciata, per la metà di settembre: anche quelli che hanno avuto problemi di famiglia e che da giugno hanno dovuto rivedere tutta la situazione personale sono più tranquilli. Siamo ancora al 9, ma manca poco al 15 e questo sarà un mese di recupero, per le questioni pratiche, tecniche ed economiche. Quello che invece è ancora un po’ disturbato è il settore amoroso, soprattutto se, nel corso delle ultime settimane, ci sono state troppe recriminazioni.

Gemelli, a volte dimenticare significa anche affrontare un percorso complesso: ciò è più vero per tutti quelli che hanno dovuto rimettere in discussione un amore. È proprio l’aspetto sentimentale quello più valorizzato da queste stelle: non bisogna perdere tempo con amori impossibili, perché una storia che parte ora può essere importante per il futuro. Cause e questioni legali: tutto andrebbe risolto prima dell’autunno inoltrato. Tra l’altro, andremo incontro ad un 2024 che sarà importante soprattutto nella prima metà, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Cancro, è come se dovessi scalare una vetta. Chi si arrampica dovrà avere un’attrezzatura professionale e, in questo momento, ogni cosa che fai costa fatica. Speriamo che questa tensione non si riversi in amore: le coppie un po’ più in crisi sono quelle che da poco hanno iniziato una convivenza e che magari risentono anche di qualche fastidio economico. Si sa che quando ci sono pochi soldi o bisogna entrare in un periodo di austerity, si rischia anche di discutere un po’ troppo. Bene studiare nuove strategie nell’ambito del lavoro, suggerisce l’Oroscopo di Paolo Fox.











