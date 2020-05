Oroscopo Paolo Fox di oggi domenica 31 Maggio/ Leone, Sagittario, Gemelli, Ariete e..

Pubblicità

Leone, Sagittario, Ariete: che giornata sarà?

Domenica 31 maggio 2020 che si apre con le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox su Radio Latte e Miele. Per i segni di Fuoco inaugura la consuete rassegna l’Ariete: l’intensa attività di Venere regala una grande voglia di amare e di sentirsi amati, specialmente se ci si trova ad affrontare qualche questione legale o burocratica particolarmente spinosa. Tra Giugno e Luglio potrebbe rivelarsi necessario affrontare alcuni errori commessi nel passato. Capitolo Leone: si fa sentire una grande necessità di comprensione e affetto, accompagnata da una scarsa voglia di essere coinvolti all’interno di alcune dispute. L’influenza di una Venere molto intrigante invita a concentrarsi sui sentimenti. Ultimo segno di Fuoco è il Sagittario: queste giornate invitano a lasciare da parte il nervosismo e trasformare le frustrazioni in dei progetti, sfruttando anche la buona influenza delle persone circostanti. Chi si trova ad avere a che fare con persone negative potrebbe soffrire particolarmente di questa situazione. Attenzione a tirare troppo la corda nei rapporti che si trovano ad essere in crisi già da un po’.

Oroscopo per Gemelli, Acquario, Bilancia

Focus sui segni d’Aria per quanto concerne le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo parla dei Gemelli in questa domenica 31 maggio 2020: nella giornata di oggi potrebbe presentarsi qualche perplessità, soprattutto se già ieri alcune situazioni avevano dato adito a dubbi. Sarebbe consigliabile cercare di evitare situazioni di compromesso o poco chiare. E la Bilancia? Sembra imporsi la necessità di risolvere alcune questioni rimaste in sospeso, ma per quanto riguarda il lavoro non sarà possibile ambire a molto prima della fine di Luglio. Nonostante un forte senso di tormento legato alle questioni pratiche, resta interessante l’aspetto amoroso: l’influenza positiva di Venere regala qualche interessante possibilità. Finale riservato all’Acquario, ultimo dei segni d’Aria: durante questo periodo il desiderio di cambiamento sembra scontrarsi con la necessità di approcciare razionalmente alcune situazioni economiche che possono aver subito qualche contraccolpo.



