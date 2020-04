Oroscopo Paolo Fox di oggi giovedì 30 aprile 2020: Leone, Toro, Gemelli e…

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per il Leone di Paolo Fox

Soffermiamoci ora per l’oroscopo di Paolo Fox su altri quattro segni. Il Leone ha Luna nel segno e regala qualche attimo di grande esasperazione e quindi dipende da chi si ha attorno. La situazione controversa è sul lavoro, in amore c’è grande capacità di azione e siete molto attraenti. Quando c’è grande cielo dobbiamo amministrare le emozioni.

Toro, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Toro in queste ore deve essere meno irruente, nel lavoro e nelle relazioni meglio non discutere perché si rischia di reagire con forza. Forse è un periodo pesante ma questo l’avevamo già detto. Si presagiva questo stato di disagio già da un po’. L’astrologia individua solo gli effetti ma non sempre le cause.

Oroscopo della Gemelli secondo le previsioni di Paolo Fox

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox i Gemelli dovrebbero frequentare persone ma, con questa situazione, c’è tanta insofferenza. Si spera che si viva in una famiglia numerosa. Frequentare sempre la stessa gente non piace. Fare sempre lo stesso lavoro è pesante.

Pubblicità

Paolo Fox, scopriamo la giornata del Cancro

Il Cancro non ha Saturno opposto, questo è importante. Bella notizia e attenzione sul lavoro perché gli equilibri sono difficili da gestire. Ottimo che ci sia qualche situazione di miglioramento. Si deve essere prudenti sul lavoro. Anche il segno deve ritrovare equilibrio perduto. Quello che dava fastidio ora lo si affronta con una carica migliore.



© RIPRODUZIONE RISERVATA