Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 27 maggio 2024/ Nuovo cielo positivo per i segni d’aria e la Vergine…

Scorpione e Acquario in cima alla classifica, insieme alla Bilancia. Il Cancro deve ancora vedersela con la Luna un po’ fastidiosa e la Vergine ha i nervi a fior di pelle. Energia extra per l’Ariete!

Lavoro e amore ok per lo Scorpione, colpi di fulmine per l’Acquario. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Scorpione, più andiamo verso giugno e meglio è, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. È vero che maggio è stato un mese esoso, ma giugno sarà un mese importante per tutto. Mercurio opposto ti incoraggia a schiarirti le idee e forse anche a rimproverare chi non ti è stato davvero amico. Le idee che nascono adesso potranno essere messe in pratica con profitto a giugno.

Acquario, cominci a star meglio e sei in grande ripresa. L’amore necessita di una bella dose di coraggio: quelli che hanno iniziato una storia non si pentiranno di portarla avanti, perché c’è questa bella Venere che darà forti emozioni anche nelle prossime settimane. Colpi di fulmine all’ordine del giorno, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox!

Oroscopo di Paolo Fox: l’Ariete non vada troppo di corsa, il Cancro è ancora malinconico

Ariete, la Luna opposta ha rallentato un po’ il weekend, ma si va verso un miglioramento progressivo durante la settimana. Si sono progetti o eventi da programmare entro l’estate, questi sono favoriti, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. C’è tanta energia e i sentimenti sono in auge. Cerca però di non strafare, perché la troppa vitalità potrebbe farti commettere qualche errore.

Cancro, con questa Luna un po’ storta la domenica è stata poco brillante e lo sarò anche la mattinata di oggi: migliorerà nel pomeriggio. Basta crogiolarsi nella cupezza e pensa con ottimismo sia all’amore sia al lavoro, perché giugno sarà molto promettente, prevede l’Oroscopo di Paolo Fox.

La Vergine non vuol sentire nessuno, la Bilancia avrà dei premi. Il punto dell’Oroscopo di Paolo Fox

Vergine, in questi giorni potresti chiuderti in te stesso per dei conflitti che stai vivendo. Potresti persino non rispondere al telefono: strumento che amato e allo stesso tempo odiato da te. Stai attento a chi, dal passato, cerca di crearti dei problemi, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia, c’è chi ha commesso degli errori e dovrà rimediare. Oggi una giornata così così, andrà meglio domani. Nei rapporti interpersonali potrai ottenere di più: bello questo cielo con Sole, Giove e Venere a tuo favore! Il momento è propizio per avere delle gratifiche, soprattutto se hai lavorato bene in passato: lo scoprirai con maggiore chiarezza in autunno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

