Oroscopo Paolo Fox di oggi lunedì 27 novembre 2023/ Il Sagittario è forte e i Pesci evitano i seccatori

Sagittario, Sole e Marte nel segno: chi ti ferma più? Marte però rappresenta anche una certa competizione in corso e il desiderio di vincere ad ogni costo. Va bene mostrarsi forti, però cerca di non coinvolgere persone che non ci stanno, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox. In altre parole, se ti piace qualcuno che dice no, lascialo perdere e non imporre la tua volontà. Marte rappresenta la battaglia e dev’essere gestito al meglio, altrimenti questa energia poderosa che avrai nelle prossime settimane rischia di farti commettere un errore. Cautela con Gemelli e Vergine.

Capricorno, è molto importante capire cosa devi fare e anche difenderti da qualche accusa inutile. Da venerdì 1 gennaio, Mercurio entra nel segno, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox: sarà un transito molto breve, perché si tratterà più che altro di un’andata e ritorno, ovvero sarà retrogrado dal 13 e poi ritornerà in moto diretto. Questo significa che ci sono delle polemiche in corso e forse anche delle questioni legali, in casi eccezionali. Comunque, se hai programmi e progetti, portali avanti! La gelosia non può costituire un limite alle vicende sentimentali: dicembre porterà buoni consigli.

Acquario, sarai impegnato, fino alla fine dell’anno, e molto preso dalle questioni di lavoro, mettendo in secondo piano l’amore. Non è il momento di rischiare con i soldi, perché sappiamo che Giove è contro, e le sperimentazioni costano in termini di energia e di denaro. Sappiamo però che, da febbraio a maggio, c’è stata una crisi e, in quel periodo, c’è anche chi ha detto stop a una collaborazione, mentre altri l’hanno riconfermata, ma sono rimasti fermi a novembre. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è di non rinviare iniziative importanti.

Pesci, avere, tra qualche giorno, Venere favorevole significa valutare con attenzione e positività, il futuro di una storia d’amore. Quest’arma di seduzione che il segno dei Pesci possiede innata, lo sguardo ma anche la capacità di comprendere gli altri, dev’essere sfruttata al meglio. Decisioni importanti per le coppie che vogliono impostare un 2024 che sarà molto importante, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox, soprattutto nei primi sei mesi. Non dimenticate che, nell’ambito del lavoro, le provocazioni vanno evitate. C’è anche chi, in questi giorni, si defilerà e non si farà trovare, per evitare delle seccature: è un momento in cui la pazienza ha un limite.











