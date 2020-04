Oroscopo Paolo Fox di oggi martedì 28 aprile 2020: Scorpione, Ariete, Acquario e…

Pubblicità

Oroscopo, le previsioni per lo Scorpione di Paolo Fox

Lo studio dell’oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele volge ora su quattro segni nel particolare. Lo Scorpione può contare sulle giornate di martedì e mercoledì, difficile essere tranquilli per questioni personali. Facile che in questi giorni ci sia una limitazione del futuro a livello lavorativo. Attenzione a malintesi e nervosismi.

Capricorno, cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox per oggi?

Il Capricorno è uno dei segni forti, chi ha un lavoro da dipendente o ha subito un problema presto risolve. Non tutti diventeranno ricchi ma c’è grande ricchezza mentale utile per vivere le cose nuove. Si continua a pensare che non esistono solo le soddisfazioni di lavoro oppure di amore.

Oroscopo dell’Ariete secondo le previsioni di Paolo Fox

L’Ariete ha un martedì pensieroso con tutto quello che è capitato di recente. Da marzo ci sono problemi sociali che ci coinvolgono però, se ci si ricorda, già nella fase iniziale dell’anno c’erano tensioni e si parlava di precarietà. Si sente che ogni cosa, anche la più piccola, è fonte di lotta e va conquistata. Si tratta di questioni che si devono affrontare e l’amore con Venere favorevole ora potrebbe aiutare. Siamo in un periodo di osservazioni importanti che saranno in ogni caso utili per il futuro. Da sistemare cose di famiglia.

Paolo Fox, scopriamo la giornata dell’Acquario

L’Acquario ha una nuova consapevolezza di iniziare nuova vita ma per motivi un po’ diversi, alcuni segni vanno avanti perché in questa fase vogliono chiudere le situazioni che non vanno più. C’è ribellione e delusione per cose che non sono interessanti.



